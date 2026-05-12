وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة الشيخ حمدي الزامل أحد أعلام التلاوة في مصر

تُحيي وزارة الأوقاف ذكرى وفاة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، أحد أبرز أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، والذي وُلد في ٢٢ من ديسمبر ١٩٢٩م بقرية منية محلة دمنة – مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، ورحل عن عالمنا في ١٢ من مايو ١٩٨٢م، تاركًا إرثًا قرآنيًّا متميزًا من التلاوات الخاشعة والأداء المتقن.

نشأ الشيخ حمدي الزامل في أسرة محبة للقرآن الكريم؛ فكان والده إمامًا وخطيبًا لمسجد القرية، وعمّه قاضيًا شرعيًّا بمدينة المنصورة، وخاله من المحفظين للقرآن الكريم. وقد أتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة قبل العاشرة على يد خاله الشيخ مصطفى إبراهيم، ثم أتقن تجويده على يد الشيخ عوف بحبح.

التحق بالمعهد الديني الأزهري بالزقازيق ثم بمعهد القاهرة، حيث لفت أنظار أساتذته وشيوخه، ومن بينهم الشيخ توفيق عبد العزيز، قبل أن يتفرغ لعالم التلاوة بعد تركه الدراسة النظامية في مرحلة مبكرة.

وقد تميز الشيخ حمدي الزامل بصوتٍ عذب وأداءٍ خاشع متقن، وشهد له كبار القراء مثل الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وذاع صيته من خلال إحياء الليالي والمناسبات الدينية في مختلف المحافظات.

وفي عام ١٩٧٦م، التحق بالإذاعة المصرية بعد اجتياز اختبارات الإذاعة والتليفزيون، ليصبح من القلائل الذين تم اعتمادهم في المؤسستين معًا، وهو ما رسّخ حضوره في التلاوات الإذاعية.

وعُرف الشيخ الراحل بأخلاق القرآن الكريم، حيث اتسم بالتواضع وحسن الخلق، والاحترام الشديد لأساتذته وزملائه من القراء، ما جعله نموذجًا يُحتذى في السلوك والالتزام.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن إحياء هذه الذكرى يأتي تقديرًا لمسيرة أحد أعلام التلاوة في مصر، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه في خدمة كتاب الله في ميزان حسناته.