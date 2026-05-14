مرأة ومنوعات

مخاطر التكييف على الصحة .. تقرير طبي يحذر من الاستخدام الخاطئ لأجهزة التبريد

ريهام قدري

حذّر موقع WebMD من الاستخدام الخاطئ والمفرط لأجهزة التكييف، مؤكدًا أن التعرض المستمر للهواء البارد قد يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية، خاصة خلال فصل الصيف.

وأوضح التقرير أن التكييف قد يتسبب في جفاف الحلق والعينين والجلد، إلى جانب زيادة احتمالية تهيج الجهاز التنفسي، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الربو.

وأضاف أن عدم تنظيف فلاتر المكيف بشكل دوري قد يؤدي إلى تراكم الغبار والعفن داخل الجهاز، ما قد يزيد من انتشار الميكروبات في الهواء داخل الأماكن المغلقة.

كما أشار التقرير إلى أن الانتقال المفاجئ من حرارة مرتفعة في الخارج إلى برودة شديدة داخل الأماكن المكيفة قد يسبب صداعًا وآلامًا في العضلات والشعور بالإرهاق والخمول.

ونصح الخبراء بضرورة ضبط درجة حرارة التكييف بين 24 و26 درجة مئوية، وتجنب توجيه الهواء مباشرة إلى الجسم، مع الاهتمام بالتهوية الجيدة وتنظيف الفلاتر بشكل منتظم لتقليل المخاطر الصحية.

