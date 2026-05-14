ارتفاع طلبات الاكتتاب في سندات خزانة دولارية لمليار دولار بأجل 8 سنوات | تفاصيل

حصلت مصر على مبلغ مليار دولار في تمويل عبر سندات دولية لأجل 8 سنوات لمواجهة الفجوة التمويلية في الخزانة العامة.

وبحسب تقارير حكومية والتي كشفت عن ارتفاع حجم طلبات الإكتتاب لشراء سندات دولية مستحقة عن 8 سنوات مقبلة وتحديدًا في مايو من العام 2034؛ قد اقتربت من 4 مليارات دولار .

وبلغ متوسط الفائدة المقبولة للاجل ما بين 7.65 و 8%، بإدارة إكتتاب من قبل عدد من البنوك الدولية.

تسعى مصر من خلال مخطط سبق وأن اعلنت عنه وزارة المالية في وقت سابق نحو تنويع مصادر التمويل بما يحقق الاستدامة وتقليص عمر الدين العام .

وكشفت تقارير رسمية عن نجاح البنك المركزي المصري في طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لمدة عام وقد تم سداد قيمتها في 28 إبريل الماضي بقيمة بلغت 900 مليون دولار.

وارتفعت طلبات الاكتتاب إلي 933.9 مليون دولار تضمن 18 عرضُا مقبولا من المستثمرين بمتوسط سعر فائدة نسبته 4% .