غدا.. البنك المركزي يخفض طرح أذون خزانة بـ10 مليار جنيه.. تفاصيل

خفض البنك المركزي المصري من حجم طرح أدوات دين محلية من أذون الخزانة اعتباراً من صباح غدًا الأحد 3-5-2026.

تخفيض حجم طرح أذون خزانة

وقلص البنك المركزي المصري من حجم طلبات طرح أذون خزانة بمعدل 10 مليارات جنيه؛ إذ تتضمن بيع أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 80 مليار جنيه.

ويسعي البنك المركزي المصري؛ لطرح أذون خزانة في مزاد لبيع أدوات الدين الحكومية نيابة عن وزارة المالية بهدف تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

وحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري؛ فإنه يستهدف بيع أجل 91 يومًا بقيمة 30 مليار جنيه و أجل 273 يومًا نحو 50 مليار جنيه.

ومع طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، يتبقي طرحين اثنين بقيمة 100 مليار جنيه خلال يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع.