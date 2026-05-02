أدلة جنائية واستدعاء طاقم العمل .. التحقيق في حريق لوكيشن مسلسل بيت بابا 2

تباشر النيابة العامة التحقيق في اندلاع حريق داخل لوكيشن تصوير مسلسل "بيت بابا 2" بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر، والذي أسفر عن اشتعال ديكورات العمل دون وقوع إصابات بشرية.

وأمرت النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق وبيان أسبابه بدقة، ورفع الأدلة الفنية اللازمة، مع تحديد نقطة بداية النيران.

كما قررت النيابة استدعاء مسؤولي الإنتاج وفريق العمل لسماع أقوالهم حول ظروف وملابسات الواقعة، بالإضافة إلى استدعاء مسؤولي الحماية المدنية للوقوف على إجراءات التعامل مع الحريق.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول ما إذا كان الحريق ناتجًا عن ماس كهربائي أو توجد شبهة جنائية، مع التحفظ على موقع التصوير المتضرر لحين انتهاء أعمال الفحص.

وأكدت المعاينات الأولية أن الحريق أسفر عن تلفيات في أجزاء من الديكورات الخاصة بالعمل، بينما تم التأكيد على عدم وقوع أي خسائر في الأرواح.

وأصدرت مدينة الإنتاج الإعلامي بيانا توضيحيا بما جرى في الحريق، وأكدت، أن قوات الحماية المدنية بالجيزة تمكنت بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بقطاع أمن مدينة الإنتاج الإعلامي، من السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم بموقع تصوير مسلسل "بيت بابا 2" بمناطق التصوير المفتوحة بالمدينة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى مكان الحريق، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والتعامل الفوري معه، حتى تمت السيطرة عليه تمامًا والحد من انتشاره إلى أماكن أخرى، ولم ينجم عن الحريق وقوع أي خسائر في الأرواح.

وانتقل إلى مكان الحريق عدد من القيادات الأمنية وأجهزة التحقيق المعنية وقيادات مدينة الإنتاج الإعلامي، فيما تباشر الأجهزة المعنية إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وتقدير حجم الخسائر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي مصممة بطريقة تفصل الأحياء ومناطق التصوير عن بعضها، الأمر الذي يحد من انتشار أي حريق إلى المناطق المجاورة.