مفاجأة.. كثرة الضحك تعالج مشاكل الجهاز الهضمي

الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
آية التيجي

لطالما ارتبط الضحك بتحسين الحالة النفسية وتخفيف التوتر، لكن خبراء الصحة كشفوا مؤخرًا أن فوائد الضحك قد تمتد إلى الجهاز الهضمي أيضًا، حيث يمكن أن يساهم في تحسين حركة الأمعاء، تقليل التوتر، ودعم صحة المعدة والقولون بشكل طبيعي.

بحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail البريطانية، أوضحت خبيرة تغذية الأمعاء أدريان بنجامين أن الضحك لا يقتصر على كونه استجابة عاطفية، بل يسبب تغيرات جسدية حقيقية داخل الجسم.

وقالت إن الضحك يؤدي إلى انقباض واسترخاء عضلات البطن، ما يساعد على تنشيط عملية الهضم وتحفيز حركة الأمعاء الطبيعية، كما قد يساهم في التخلص من الغازات المحتبسة.

كيف يحسن الضحك عملية الهضم؟

ويشير الخبراء، إلى أن الضحك يعمل كنوع من “التدليك الداخلي” للأعضاء الهضمية، حيث يساعد في:
ـ تنشيط حركة الأمعاء.
ـ تسهيل مرور الطعام داخل الجهاز الهضمي.
ـ تقليل الانتفاخ والغازات.
ـ تحسين الشعور بالراحة بعد تناول الطعام.

تقليل التوتر.. مفتاح صحة القولون

ويؤكد الأطباء أن التوتر من أبرز العوامل التي تؤثر سلبًا على صحة الأمعاء، إذ قد يسبب اضطرابات مثل القولون العصبي وعسر الهضم.

وعند الضحك، ينخفض مستوى هرمونات التوتر، وينتقل الجسم من حالة “القتال أو الهروب” إلى حالة “الراحة والهضم”، وهي الحالة المثالية لعمل الجهاز الهضمي بكفاءة.

دراسات تدعم الفكرة

وأظهرت أبحاث سابقة أن الضحك ساعد في تقليل أعراض الجهاز الهضمي لدى مرضى القولون العصبي بشكل أفضل من بعض الأدوية.

كما كشفت دراسة أجريت عام 2022 أن الضحك مع العائلة والأصدقاء ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بعسر الهضم الوظيفي المزمن.

فوائد إضافية للضحك

ولا تتوقف فوائد الضحك عند الأمعاء فقط، بل تشمل أيضًا:
ـ تقوية جهاز المناعة.
ـ تحسين المزاج.
ـ تخفيف الألم عبر إفراز الإندورفين.
ـ حرق سعرات حرارية إضافية.
ـ تقوية عضلات البطن.

نصيحة الخبراء

يوصي المتخصصون بإدخال لحظات من المرح يوميًا، سواء بمشاهدة محتوى كوميدي أو قضاء وقت ممتع مع الأصدقاء، لأن دقائق من الضحك قد تمنحك راحة نفسية وهضمية في الوقت نفسه.

