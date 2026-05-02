تهديدات إيرانية بشأن مضيق هرمز.. الجيش الإيراني: أي اعتداء سيواجه بوسائل جديدة

أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الجيش الإيراني وجّه تحذيرات شديدة اللهجة، مؤكداً أن أي اعتداء على إيران سيُقابل بـ“وسائل جديدة”، في إشارة إلى احتمالات تصعيد عسكري وتطوير في أساليب الردع.

ونقلت التصريحات أن القوات الإيرانية شددت على أن عبور السفن عبر مضيق هرمز لن يتم “دون إذن وإشراف” من القوات التابعة لها، معتبرة أن هذا الممر الحيوي يقع ضمن نطاق مسؤولياتها الأمنية، وأنها قادرة على فرض سيطرتها عليه في حال الضرورة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، حيث يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية، ما يجعله محوراً حساساً لأي تحركات عسكرية أو سياسية.

ويرى مراقبون، أن مثل هذه التصريحات تعكس رغبة إيران في تعزيز موقعها التفاوضي وإبراز قدراتها العسكرية، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية المحيطة، فيما قد تثير هذه التهديدات قلقاً دولياً بشأن حرية الملاحة وأمن الطاقة العالمي.

ولم تصدر ردود فعل رسمية فورية من القوى الدولية أو الدول المطلة على الخليج، إلا أن مراقبين يتوقعون أن تتابع هذه التصريحات عن كثب نظرا لتأثيرها المحتمل على استقرار المنطقة.