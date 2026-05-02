الكابينت الإسرائيلي يعقد اجتماعاً لبحث إمكانية استئناف الحرب على غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الكابينت الإسرائيلي عقد اجتماعاً طارئاً لبحث إمكانية استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة، في ظل تطورات ميدانية متسارعة وتزايد الضغوط السياسية والأمنية.

وبحسب التقارير، ناقش أعضاء الكابنيت الإسرائيلي جملة من السيناريوهات المحتملة، من بينها العودة إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق أو الإبقاء على مستوى محدود من التصعيد، مع تقييم شامل للوضع الأمني ومدى جاهزية الجيش الإسرائيلي لتنفيذ أي قرار محتمل، إضافة إلى دراسة التداعيات السياسية والدبلوماسية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق توتر متجدد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بعد فترة من التهدئة الهشة التي شهدت خروقات متقطعة، ما أعاد المخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.

ويرى مراقبون أن أي قرار باستئناف العمليات العسكرية قد يترتب عليه تداعيات إنسانية كبيرة داخل قطاع غزة، فضلاً عن انعكاساته الإقليمية، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد.