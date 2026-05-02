تجديد الثقة في النائب محمد الجارحي أمينا مساعدا لحزب مستقبل وطن

أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تجديد الثقة في النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أمينًا عامًا مساعدًا للحزب على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار توجه الحزب لدعم الكفاءات وتعزيز بنيانه التنظيمي خلال المرحلة الحالية.

تجديد الثقة في محمد الجارحي

من جانبه، أعرب النائب محمد الجارحي عن خالص تقديره لقيادات حزب مستقبل وطن على هذه الثقة، مؤكدًا أنها تمثل دافعًا قويًا لمواصلة العمل والعطاء خلال الفترة المقبلة.

وقال “الجارحي”: “أعتز بهذه الثقة الغالية، وأتعهد ببذل مزيد من الجهد لتعزيز دور الحزب في الشارع المصري، والعمل على دعم قضايا المواطنين، والمساهمة في تنفيذ رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة.”

تغييرات مستقبل وطن

وأضاف: “ستشهد الفترة المقبلة مزيدًا من العمل التنظيمي والتوسع في الأنشطة الحزبية والخدمية، مع الاستمرار في تبني قضايا المواطن تحت قبة البرلمان، بما يعزز من تواجد الحزب في الشارع السياسي، من خلال طرح حلول عملية لكافة التحديات التي تواجه المواطنين.