إحنا رقم واحد.. شركة تنمية الريف المصري: مصر تتربع على عرش إنتاج التمور عالميا

أكد اللواء عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصري، أن بعض الشركات وصلت لزراعة مليون شجرة نخيل لإنتاج التمور على مستوى الجمهورية.

وقال عمرو عبد الوهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نقوم بزراعة التمور والعنب والزيتون بجودة مرتفعة ".

وتابع عمرو عبد الوهاب:" بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية تحت عنوان " مزرعتك في مصر " للمصريين العاملين في الخارج بحوالي 7600 فدان وهنبدأ تسليم المرحلة الأولى في يوليو ".

وأكمل عمرو عبد الوهاب :" نهتم بزراعة النباتات الطبية والعطرية "، مضيفا:" ننشأ مزارع نموذجية لأشجار السدر لإنتاج عسل السدر الجبلي ".

وتابع :" إنتاج مصر من تمر النخيل العام الماضي تخطى الـ 1.9 مليون طن كأكبر منتج في العالم لتمر النخيل ومصر تتربع على عرش إنتاج التمور عالميا ".



