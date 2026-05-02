الزراعة: الكلب بينام 16 ساعة.. وخطة متكاملة للسيطرة على الكلاب الضالة

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تتبنى خطة متكاملة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، بالتنسيق مع الأجهزة المحلية، مشيرًا إلى أن أعداد الكلاب في مصر تتراوح ما بين 8 إلى 11 مليون كلب.

الاستراتيجية الحالية

وأوضح جاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن الاستراتيجية الحالية تستهدف الوصول إلى مصر خالية من مرض السعار بحلول عام 2030، من خلال حملات موسعة لتطعيم الكلاب على مستوى الجمهورية.



خطورة الكلاب المصابة بالسعار

وأشار إلى خطورة الكلاب المصابة بالسعار، موضحًا أنه في حال حدوث عقر من كلب مسعور، قد ينفق الحيوان خلال نحو 10 ساعات، لافتًا إلى أن الكلب بطبيعته يقضي ما يقرب من 16 ساعة يوميًا في النوم.

القضاء على الكلاب

وشدد على أنه لا يجوز القضاء على الكلاب بشكل نهائي، كما لا ينبغي ترك أعدادها تتزايد بشكل مبالغ فيه، مؤكدًا أن التوازن في التعامل مع هذه الظاهرة هو الحل الأمثل.

ارتفاع تكلفة الغذاء

وكشف المتحدث باسم وزارة الزراعة عن أن بعض المواطنين الذين يربون كلاب حراسة يضطرون لتركها في الشوارع نتيجة ارتفاع تكلفة الغذاء، وهو ما يسهم في تفاقم المشكلة ويؤدي إلى آثار سلبية على المجتمع.

تنفيذ حملات تطعيم شاملة

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ حملات تطعيم شاملة، بالتوازي مع ضرورة تغيير السلوكيات المجتمعية في التعامل مع الكلاب، مثل إطعامها بعيدًا عن أماكن تجمع المواطنين.

تقليل أعداد الكلاب الضالة

واختتم جاد تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات تدريجية تهدف إلى تقليل أعداد الكلاب الضالة بشكل آمن ومنظم، بما يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على الرفق بالحيوان.