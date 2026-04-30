1.4 مليون حالة عقر سنويًا.. رئيس جمعية الرفق بالحيوان يكشف عن عدد الكلاب الضالة

أكد الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أن المجتمع المصري يعاني من زيادة ملحوظة في أعداد الكلاب الضالة بالشوارع، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت تسبب إزعاجًا للمواطنين، إلى جانب تسجيل حالات عقر وإصابات ووفيات.

وأوضح شهاب عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الإحصاءات تشير إلى وجود نحو 1.4 مليون حالة عقر سنويًا بسبب الكلاب الضالة، لافتًا إلى أن الدولة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات للتعامل مع هذه الأزمة في ظل تزايد أعداد الكلاب في الشوارع.

وأضاف شهاب عبد الحميد، أن أعداد الكلاب تجاوزت المعدلات الطبيعية، مشيرًا إلى أن هناك مشكلة مرتبطة بتوقف جهاز الشرطة عن التعامل مع الكلاب الضالة منذ عام 2011، وهو ما ساهم في تفاقم الوضع، مشيرًا إلى أن الكلاب تتكاثر بشكل سريع، حيث تتكاثر الأنثى مرتين سنويًا وقد يصل عدد الصغار إلى نحو 21 كلبًا في العام الواحد.

وشدد شهاب عبد الحميد، على أنه فيما يخص التعامل مع حالات العقر، ضرورة غسل مكان الإصابة جيدًا بالماء والصابون فورًا، ثم التوجه إلى أقرب مستشفى للحصول على تطعيم السعار، مع إبلاغ مديريات الطب البيطري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أنه يتم تجهيز سيارات مجهزة بأقفاص للتعامل مع الكلاب الضالة ونقلها في حال تعرض أي مواطن للعقر، ضمن إجراءات السيطرة على الأزمة.