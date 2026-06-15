قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: العديد من الرؤساء حاولوا صنع السلام مع إيران وجميعهم أخفقوا
عقب إعلان الاتفاق مع إيران.. تراجع النفط وصعود الأسهم وسعر الذهب
نائب ترامب يستعد لتوقيع اتفاق إيران: لا سلاح نووي لطهران
تحذير وشكوى.. تطورات جديدة في أزمة رخصة الزمالك
باكستان تثمن دور الدوحة والرياض وأنقرة في إنجاز التفاهم الأمريكي الإيراني
إيران تعلن اتفاق اللحظة الأخيرة.. وقف الحرب الليلة وتوقيع مذكرة التفاهم مع أمريكا الجمعة
الرعاية الصحية بالإسماعيلية: حالة محمد مرزبان حرجة ويخضع للتنفس الصناعي
ترامب: إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم.. وليتدفق النفط
بدل الفرح تحولت لكفن.. تفاصيل مأساوية بحادث سقوط سيارة بترعة المريوطية
بدء صرف مساعدات "تكافل وكرامة" لـ 4.7 مليون أسرة اليوم الاثنين
دعاء آخر ليلة لمغفرة ذنوب العام الهجري.. اغتنمه بـ13 كلمة
وصول تاريخي لمنتخب إيران إلى أمريكا للمشاركة في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم.. وليتدفق النفط

ترامب
ترامب
محمود عبد القادر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، مؤكداً نجاح الجانبين في استكمال التفاهمات التي جرى التوافق عليها خلال المفاوضات الأخيرة، في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولاً كبيراً نحو تهدئة التوتر في المنطقة.

وقال ترامب، في بيان رسمي، إن الاتفاق مع طهران أصبح "أمراً واقعاً"، مضيفاً: “تم الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. أهنئ الجميع”.

وكشف الرئيس الأمريكي أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية، إلى جانب رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على المنطقة بشكل فوري، بما يسمح باستئناف تدفق التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأضاف: "أوافق بموجب هذا على فتح مضيق هرمز بالكامل، وفي الوقت نفسه أوافق على رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على المنطقة فوراً".

واختتم ترامب بيانه برسالة حملت طابعاً احتفالياً، دعا فيها المجتمع الدولي إلى استئناف النشاط البحري، قائلاً: "إلى سفن العالم.. شغّلوا محركاتكم، وليتدفق النفط"، في إشارة إلى عودة حركة الإمدادات النفطية والتجارية إلى طبيعتها بعد الاتفاق.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب إيران اتفاق نهائي مع إيران فتح مضيق هرمز رفع الحصار البحري الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

1400 جنيه.. تراجع حاد يضرب سعر الذهب عيار 21 من القمة

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالرقم القومي على بوابة الأزهر.. استعلم الآن بعد اعتمادها

جدول الثانوية العامة 2026

جدول الثانوية العامة 2026 .. يبدأ الأحد القادم بجميع المحافظات

الشهادة الإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية.. كيف تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم؟

أسعار السلع في منظومة التموين الجديدة

السكر بـ28 جنيهًا.. أسعار السلع ونصيب الفرد في منظومة التموين الجديدة

منتخب مصر

الماتش الساعة كام.. موعد مباراة مصر وبلجيكا في المونديال والقنوات الناقلة

المعاهد الأزهرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2026 برقم الجلوس.. الرابط وخطوات الاستعلام

الذهب

بفعل الدولار.. انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

الطالبات

شالهم من على الأرض.. دراجة نارية تدهس 3 طالبات وحالة ذعر بين المارة

بيتزا التونة

بمكونات اقتصادية.. حضري بيتزا التونة بخطوات بسيطة

بالصور

نادي السيارات يطلق أولى تدريبات "أوتو سلالوم" استعدادا لإقامة أول بطولة من نوعها في مصر.. بالصور

تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم
تدريبات بطولة أوتو سلالوم

تمهيدا للعرض.. طرح البوسترات الفردية لفيلم ابن مين فيهم.. صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

بعد نجاح «علي كلاي».. درة تدرس أكثر من عرض لرمضان 2027 وتواصل "قلب شمس"

درة
درة
درة

فيديو

أثار الحكيم

هل اعتزلت آثار الحكيم الفن بسبب خلافات في الوسط الفني؟.. الفنانة تجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد