ترامب: إلى سفن العالم شغلوا محركاتكم.. وليتدفق النفط

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران، مؤكداً نجاح الجانبين في استكمال التفاهمات التي جرى التوافق عليها خلال المفاوضات الأخيرة، في خطوة وصفها بأنها تمثل تحولاً كبيراً نحو تهدئة التوتر في المنطقة.

وقال ترامب، في بيان رسمي، إن الاتفاق مع طهران أصبح "أمراً واقعاً"، مضيفاً: “تم الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. أهنئ الجميع”.

وكشف الرئيس الأمريكي أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية، إلى جانب رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على المنطقة بشكل فوري، بما يسمح باستئناف تدفق التجارة والطاقة عبر أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأضاف: "أوافق بموجب هذا على فتح مضيق هرمز بالكامل، وفي الوقت نفسه أوافق على رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على المنطقة فوراً".

واختتم ترامب بيانه برسالة حملت طابعاً احتفالياً، دعا فيها المجتمع الدولي إلى استئناف النشاط البحري، قائلاً: "إلى سفن العالم.. شغّلوا محركاتكم، وليتدفق النفط"، في إشارة إلى عودة حركة الإمدادات النفطية والتجارية إلى طبيعتها بعد الاتفاق.