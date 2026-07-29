برلماني: مواجهة مخاطر السوشيال ميديا أصبحت ضرورة لحماية وعي المجتمع وصون الاستقرار

أكد النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، أن تحرك الدولة لوضع إطار متكامل لتنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يمثل استجابة مهمة للتحديات الجديدة التي فرضتها الثورة الرقمية، مشيرًا إلى أن حماية المجتمع من الاستخدامات السلبية للمنصات الإلكترونية أصبحت جزءًا أساسيًا من حماية الأمن القومي.

وقال جابر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت أداة مؤثرة في تشكيل وعي المواطنين، وهو ما يستوجب مواجهة انتشار الشائعات والأخبار المغلوطة والمحتوى غير المسؤول الذي قد يؤدي إلى إثارة البلبلة والإضرار بالمجتمع.

الدولة المصرية لا تستهدف تقييد حرية التعبير

وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية لا تستهدف تقييد حرية التعبير، وإنما تسعى إلى وضع قواعد واضحة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا، وتحمي المواطنين من جرائم التشهير والابتزاز الإلكتروني ونشر المعلومات المضللة.

وأضاف أن التطورات المتلاحقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي زادت من خطورة إنتاج محتوى مزيف يصعب التحقق منه، الأمر الذي يتطلب تطوير التشريعات وتعزيز الوعي الرقمي لدى المواطنين، إلى جانب تفعيل دور المؤسسات المعنية في مواجهة هذه الظواهر.

وشدد النائب أحمد جابر على أن بناء وعي مجتمعي قادر على التعامل مع الفضاء الرقمي يمثل خط الدفاع الأول أمام محاولات التأثير السلبي، مؤكدًا أن التعاون بين الدولة والإعلام والمؤسسات التعليمية يعد ضرورة لترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي.