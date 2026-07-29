السيول تدمر 200 منزل وتودي بحياة 3 أشخاص في أفغانستان

أفادت تقارير إخبارية في أفغانستان، اليوم الأربعاء، بأن الأمطار الغزيرة والسيول والانهيارات الأرضية التي شهدتها عدة ولايات أفغانية، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، وألحقت أضرارًا واسعة بالمنازل والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية.

وأفاد تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في أفغانستان، بأن الكوارث الناجمة عن الأحوال الجوية، أثرت على ولايات “غزنة وكابيسا ولغمان ولوجر ونانجرهار وباكتيا وباكتيكا وباروان”، فيما تعد “ولاية نورستان” من أكثر المناطق تضررًا.

وأشار التقرير إلى أن الفيضانات في ولاية لغمان أودت بحياة 3 أشخاص وأصابت 4 آخرين، كما تضررت 187 أسرة جراء السيول. وفق وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية.

وأضاف أن الأمطار الغزيرة والفيضانات دمرت أو ألحقت أضرارًا بـ183 منزلًا، فضلًا عن تضرر نحو 800 جريب (وحدة قياس مساحية) من الأراضي الزراعية ونفوق أو إصابة نحو 310 رؤوس من الماشية.

وفي مدينة بارون، عاصمة ولاية نورستان، حددت الأمم المتحدة 120 أسرة مؤهلة للحصول على مساعدات إنسانية، بينما وصلت المساعدات حتى الآن إلى 92 أسرة.

وحذر مكتب "أوتشا" من أن الفيضانات والانهيارات الأرضية قد تؤدي إلى تحريك الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة التي خلفتها عقود من الصراع، مما يزيد من المخاطر التي تواجه السكان والعاملين في المجال الإنساني بالمناطق المتضررة.

وتتعرض أفغانستان - بشكل متكرر - لفيضانات موسمية وكوارث طبيعية؛ تؤدي إلى خسائر في الأرواح ونزوح السكان وإلحاق أضرار بالمنازل والأراضي الزراعية، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، ما يزيد من احتياجات المتضررين إلى المساعدات والإغاثة العاجلة.