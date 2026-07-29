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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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استلم في 72 ساعة.. استخراج فيش وتشبيه أونلاين من البيت

استخراج فيش وتشبيه أونلاين 2026
استخراج فيش وتشبيه أونلاين 2026
رشا عوني
نتيجة الثانوية العامة 2026

يبحث الكثير عن طريقة استخراج فيش وتشبيه أونلاين حيث تتيح وزارة الداخلية خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية إليكترونياً عبر موقعها الرسمي ضمن خدمات التحول الرقمي، لكن هناك شروط استخراج فيش جنائي إليكتروني حددتها الوزارة لتسهيل العملية والحصول على صحيفة الحالة الجنائية خلال 72 ساعة.

مدة صلاحية الفيش الجنائي

يوجه الفيش الجنائي لجهة واحدة، وتكون مدة صلاحيته 3 أشهر من تاريخ إصداره.

استخراج فيش جنائي أون لاين

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج صحيفة الحالة الجنائية إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد على المواطنين دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الأدلة الجنائية، وذلك عبر موقع وزارة الداخلية واستخراج فيش وتشبيه أونلاين.

استخراج فيش وتشبيه أونلاين.. الرابط والخطوات

شروط استخراج فيش وتشبيه أونلاين

- يتقدم المواطن بنفسه ولشخصه لإصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي.

- لا تسلم الصحيفة إلا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا وبعد التحقق من بطاقة الرقم القومي.

-أن يكون سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب استخراج الصحيفة بقطاع الأحوال المدنية.

- سداد الرسوم المقررة للخدمة أولا حتى يتم تسجيل الطلب بنجاح واستلام الخدمة.

- يتم الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن وفقاً للتعليمات المنظمة لإصدار صحيفة الحالة الجنائية.

- أن يكون المتقدم للحصول على الصحيفة مقيماً بمصر فقط عند التقدم للصحيفة واستلامها من هيئة البريد المصري.

- بعد تسليم طلبك إلى البريد يمكنك تتبع الشحنة من خلال خدمة تتبع شحنتك (خدمات البريد المصري) باستخدام رقم الشحنة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج فيش وتشبيه جنائي

1- صورة شخصية حديثة بحجم 4×6.

2- بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري.

3- شهادة ميلاد للأشخاص دون سن 15.

4- بطاقة إقامة للأجانب المقيمين في مصر.

رسوم استخراج فيش وتشبيه 2026

تبدأ رسوم الفيش العادي من نحو 75 جنيهًا، ويُسلم خلال 4 إلى 5 أيام، بينما يتراوح الفيش المستعجل بين 100 و150 جنيهًا، ويُسلم خلال 24 إلى 72 ساعة.

صحيفة الأسبوع المصرية | خطوات استخراج فيش وتشبيه «صحيفة الحالة الجنائية» مستعجل من المولات التجارية

خطوات استخراج فيش وتشبيه أون لاين 2026

لاستخراج فيش وتشبيه إلكترونيًا، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية من هنــــــــا.
2. اختيار أيقونة «الأدلة الجنائية» من قائمة الخدمات الإلكترونية.
3. الضغط على رابط «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة
4. تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد.
5. تعبئة كافة البيانات المطلوبة لاستخراج الفيش والتشبيه بدقة.
6. الضغط على «تسجيل الطلب».
7. اختيار طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة.

بعد الانتهاء من تسجيل الطلب وسداد الرسوم، يتم تجهيز الصحيفة خلال 72 ساعة من قبول الطلب، ثم تُرسل إلى عنوان مقدم الطلب عبر البريد.

طريقه_عمل_الفيش_الجنائى معلومة : الفيش مدته 3 شهور داخل مصر و مدته سنة فى دايرة الهجرة او السفارة الامريكية بتاخد بطاقتك و تطلع على القسم اللى تابع ليه و تكون معاك صورة البطاقة

مدة استخراج الفيش والتشبيه أون لاين

يتم الانتهاء من إجراءات إصدار صحيفة الحالة الجنائية أون لاين خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب، ثم تُسلم عبر البريد وفقًا للتعليمات.

والجدير بالذكر أن استخدام خدمة استخراج الفيش أون لاين يوفر الكثير من الوقت والجهد، ويعكس رؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

استخراج فيش وتشبيه فوري

أما في حالة الفيش الجنائي الفوري المستخرج من داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة يستغرق 24 ساعة، ويُمكن استلامه في اليوم نفسه.

استخراج فيش جنائي مستعجل

يتم استخراج فيش جنائي مستعجل، من خلال شراء استمارة بمبلغ 100 جنيه، ولاستكمال الإجراءات، يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية، مع الاطلاع على الأصل، وتحديد الجهة الموجه لها الفيش الجنائي.

فيش جنائي مستعجل

ويمكن للشخص الراغب في استخراج فيش جنائي مستعجل تجهيز الأوراق اللازمة، واستخراجه عبر موقع وزارة الداخلية سواء بالدخول عليه من خلال الهاتف المحمول أو أجهزة الكمبيوتر موصولة بالإنترنت.

ويستغرق الفيش الجنائي المستعجل 48 ساعة، ويُسلّم للمواطن في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.

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