بسمة وهبة: الرفض الشعبي والإسلامي لإسرائيل مستمر على كل المستويات

قالت الإعلامية بسمة وهبة إن الرفض الشعبي والإسلامي لإسرائيل لا يزال مستمرًا، مؤكدة أن هذا الرفض قائم على مختلف المستويات السياسية والإنسانية والدينية، ومشددة على أن هذا الموقف الجماهيري يتواصل مع استمرار القضية الفلسطينية وما وصفته بالانتهاكات المستمرة في المنطقة. وأضافت أن دوافع هذا الرفض تتزايد بسبب الاحتلال والتهجير والانتهاكات العسكرية، إلى جانب الدوافع الدينية المرتبطة بالمسجد الأقصى، معتبرة أن كل ذلك يؤثر في مشاعر الشعوب العربية والإسلامية تجاه إسرائيل.



وخلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور"، قالت بسمة وهبة إن الدولة الإسرائيلية – بحسب تعبيرها – تدفع شعبها إلى كراهية العرب، مضيفة: "هم كمان بيكرهونا"، وذكرت أن المناهج – وفق حديثها – تربي الأطفال على العنصرية، وعلى رفض العرب، وترسيخ ما وصفته بـ"الاستعلاء اليهودي"، قائلة إن الإسرائيليين "بيتولدوا ويعيشوا على كره الإسلام والمسلمين وبلادنا العربية"، مؤكدة أن هذه هي رؤيتها لما يجري.

وأضافت وهبة أن ما يحدث في فلسطين ينعكس على مشاعر الشعوب العربية، وقالت خلال الحلقة: "أنا لما باجي أتكلم عن إسرائيل والشعب العربي الحقيقة بتوتر وبتضايق جدًا جدًا جدًا"، قبل أن تعتذر للمشاهدين بسبب ترك الميكروفون مفتوحًا، مؤكدة أن انفعالها نابع من تأثرها بما يحدث في فلسطين، وأنها ترى أن ما وصفته بتربية الأطفال على أنهم "شعب الله المختار" يزيد من حالة العداء بين الجانبين.