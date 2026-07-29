بعد غياب 75 عاما.. منتخب مصر للمبارزة يهزم إسرائيل ويتوج بالبرونزية للفرق

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، الكابتن طارق الحسيني، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، كما أجرى اتصالًا هاتفيًا باللاعبين، عقب تحقيق المنتخب المصري إنجازًا تاريخيًا بحصد الميدالية البرونزية في بطولة العالم لسلاح سيف المبارزة للفرق، المقامة في هونج كونج، بعد فوزه على منتخب إسرائيل بنتيجة (39-38)، ليحقق أول ميدالية عالمية لمصر على مستوى الفرق منذ 75 عامًا.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بهذا الإنجاز التاريخي، الذي يُعد الأول لمصر على مستوى منافسات الفرق في بطولات العالم، مؤكدًا أن المنتخب القومي للمبارزة يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة الدولية، وأصبح من بين أفضل منتخبات العالم في اللعبة، بفضل ما يقدمه لاعبوه من مستويات متميزة تعكس حجم التطور الذي تشهده الرياضة المصرية.

وضمت قائمة المنتخب كلاً من (محمد السيد، ومحمود محسن، ويوسف شامل، ومحمود السيد).