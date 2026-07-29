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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نتائج لاعبي منتخب مصر في الثانوية.. محمد صلاح يحصل على الدبلوم وتريزيجيه 55%

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام
نتيجة الثانوية العامة 2026

تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة تتجه أنظار الجماهير نحو نجوم كرة القدم لمعرفة مجموعهم في أصعب سنة دراسية يمر بها الطالب طوال حياته

ونجح الحارس شريف إكرامي في تحقيق أعلى مجموع في الثانوية العامة بين لاعبي كرة القدم حيث حصل على 98% والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

فيما حقق عمر جابر نجم الزمالك 93% في الثانوية العامة ومحمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق حقق 86%

أما نجم منتخب مصر الأول محمد صلاح فقد حصل على دبلوم الصنايع بـ 52.8 % وجاء تريزيجيه بنسبة 55% في الثانوية العامة، وحصل رمضان صبحي نجم بيراميدز على 60.9% 

وحصل إمام عاشور على 50% وفق بعض المصادر بينما كان عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في المدرسة الأمريكية ولا تعتمد على مجموع الثانوية العامة المعتاد والتحق بعدها بالجامعة الأمريكية.

محمد صلاح الثانوية العامة منتخب مصر نتيجة الثانوية العامة شريف إكرامي

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