نتائج لاعبي منتخب مصر في الثانوية.. محمد صلاح يحصل على الدبلوم وتريزيجيه 55%

تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة تتجه أنظار الجماهير نحو نجوم كرة القدم لمعرفة مجموعهم في أصعب سنة دراسية يمر بها الطالب طوال حياته

ونجح الحارس شريف إكرامي في تحقيق أعلى مجموع في الثانوية العامة بين لاعبي كرة القدم حيث حصل على 98% والتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

فيما حقق عمر جابر نجم الزمالك 93% في الثانوية العامة ومحمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق حقق 86%

أما نجم منتخب مصر الأول محمد صلاح فقد حصل على دبلوم الصنايع بـ 52.8 % وجاء تريزيجيه بنسبة 55% في الثانوية العامة، وحصل رمضان صبحي نجم بيراميدز على 60.9%

وحصل إمام عاشور على 50% وفق بعض المصادر بينما كان عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في المدرسة الأمريكية ولا تعتمد على مجموع الثانوية العامة المعتاد والتحق بعدها بالجامعة الأمريكية.