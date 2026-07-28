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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اجتماع مرتقب لحسم مستقبل محمد صلاح.. و4 وجهات على الطاولة

رامي عباس - محمد صلاح
رامي عباس - محمد صلاح
إسراء أشرف

دخل مستقبل النجم المصري محمد صلاح مرحلة جديدة من الحسم، بعدما كشفت تقارير تركية عن اجتماع مرتقب سيجمع اللاعب مع وكيل أعماله رامي عباس، من أجل المفاضلة بين العروض الرسمية التي تلقاها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي ذلك بعد انتهاء مشوار قائد منتخب مصر مع ليفربول، ليصبح لاعبًا حرًا في سوق الانتقالات، وسط اهتمام عدد من الأندية الراغبة في التعاقد معه قبل انطلاق الموسم الجديد.

كان بشكتاش التركي قد حاول حسم الصفقة خلال الأيام الماضية، بعدما تقدم بعرض مالي ضخم، إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب اختلاف الطرفين حول بعض البنود التجارية المتعلقة بحقوق الصورة والعوائد التسويقية.

اجتماع يحسم مستقبل محمد صلاح

وحسب الصحفي التركي ياجيز سابونكوجلو أوغلو، فإن صلاح يمتلك أكثر من عرض على طاولته، من أندية في الدوري التركي، إلى جانب عروض من الدوريين السعودي والأمريكي، في الوقت الذي يستعد فيه اللاعب لاتخاذ قراره النهائي بعد دراسة جميع الخيارات المتاحة.

وأوضح التقرير أن الاجتماع المرتقب بين صلاح ووكيله سيكون حاسمًا في تحديد الخطوة المقبلة، سواء بالموافقة على أحد العروض أو مواصلة انتظار خيارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ويُعد محمد صلاح أحد أبرز الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات هذا الصيف، بعدما أنهى مسيرة استمرت تسعة مواسم مع ليفربول، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية، إلى جانب سلسلة من الأرقام القياسية والإنجازات الفردية التي رسخت مكانته بين أساطير النادي الإنجليزي.

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