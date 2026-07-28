إيران: فقدنا 230 مليون متر مكعب من الغاز.. وترامب يدعو لمحادثات

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم "الثلاثاء"، عن فقدان نحو 230 مليون متر مكعب من طاقة إنتاج الغاز بسبب الحرب مع الولايات المتحدة.

كما نقل التلفزيون الإيراني عن متحدث باسم الحكومة، أن الهجمات الأمريكية على بلاده، تسببت في تعطل مطار بوشهر.

فرصة جيدة

ويرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن هناك "فرصة جيدة" لأن تفضي جولة جديدة من المحادثات مع طهران إلى تحقيق اختراق، رغم التلويح بأن الخيار العسكري لا يزال قائماً، فيما يواصل مفاوضون من إيران وسلطنة عُمان محادثاتهم للتوصل إلى اتفاق يعيد حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ويشكل استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أبرز العقبات أمام استئناف محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، إذ يصر ترمب على إعادة فتح هذا الممر المائي الاستراتيجي للمساهمة في خفض أسعار النفط.

وكان الطرفان قد توصلا إلى "مذكرة تفاهم" لوقف إطلاق النار في منتصف يونيو الماضي وبدء مفاوضات بشأن برنامج إيران النووي، تمهيداً لوقف دائم للأعمال القتالية، إلا أن الاتفاق انهار قبل نحو ثلاثة أسابيع بعدما هاجمت إيران ناقلات نفط تعبر المضيق، وردت الولايات المتحدة بشن ضربات جوية يومية على الأراضي الإيرانية.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، الاثنين: "نجري محادثات الآن، لقد تلقت ضربة قاسية خلال الأيام الـ14 الماضية، وطلبت منا بلطف شديد: رجاءً توقفوا، دعونا نجتمع"، إلا أن طهران نفت هذه التصريحات.