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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شبكة "بريكس": الهند تعتزم بناء 5 مفاعلات نووية صغيرة بحلول 2033

شبكة "بريكس": الهند تعتزم بناء 5 مفاعلات نووية صغيرة بحلول 2033
شبكة "بريكس": الهند تعتزم بناء 5 مفاعلات نووية صغيرة بحلول 2033
أ ش أ

 افادت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم الثلاثاء أن الهند تعتزم بناء خمسة مفاعلات نووية صغيرة بحلول 2033.

وأوضحت الشبكة الإخبارية أن الهند تنتهج استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى زيادة قدرات المحطات النووية في البلاد لعشرة أضعاف، مشيرة إلى تصريحات وزير الدولة لشؤون إدارة الطاقة الذرية والفضاء الهندية، جيتيندرا سينج التي أكد فيها أن بلاده تعتزم تشغيل ما لا يقل عن خمسة مفاعلات نووية صغيرة محلية الصنع بحلول عام 2033.

ووفقا للشبكة الإعلامية، يعكف مركز "بهابها" للبحوث الذرية على تطوير عدة منشآت جديدة، تشمل مفاعل "بهارات" بقدرة 220 ميجاواط، ومفاعلا آخر بقدرة 55 ميجاواط، ومفاعلا عالي الحرارة مبردا بالغاز لإنتاج الهيدروجين.

وفي هذا السياق، اختارت السلطات الهندية موقعا في منطقة تارابور بولاية ماهاراشترا لبناء المفاعلين الأول والثاني بعد حصولهما على الموافقات الأولية للتصميم والبناء، في حين تقرر وضع المفاعل عالي الحرارة المخصص لإنتاج الهيدروجين في مركز الأبحاث بمدينة فيساخاباتنام.

وتأتي هذه المشاريع ضمن برنامج موسع لتطوير الطاقة النووية والذي اكتسب زخما جديدا إثر إقرار تشريع عام 2025 يتيح لشركات القطاع الخاص المشاركة في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل المرحلة التالية من الخطة بناء محطات طاقة نووية إضافية بقدرة تقارب 32 جيجاواط بعد عام 2032، وستتولى مؤسسات حكومية تشييد بعض هذه المرافق، بينما يتم تنفيذ المشاريع الأخرى عبر شراكات تجمع بين مؤسسات الدولة والسلطات الإقليمية وشركات القطاع الخاص.

وتطمح الهند من خلال هذه الاستراتيجية إلى زيادة قدرتها المركبة من الطاقة النووية من 8.78 جيجاواط حاليا إلى 22 جيجاواط بحلول عامي 2031 و2032، على أن تصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2047.

شبكة تلفزيون بريكس الدولية مفاعلات نووية صغيرة الهند تنتهج استراتيجية طويلة المدى زيادة قدرات المحطات النووية وزير الدولة لشؤون إدارة الطاقة الذرية والفضاء الهندية جيتيندرا سينج

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