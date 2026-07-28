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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مخرج مسرحية سما بعد عرضها بالمهرجان القومي: يوم كله فن حقيقي

عرض"سما"
عرض"سما"
أحمد البهى

عبر أيمن مصطفي مخرج العرض المسرحي "سما"، عن سعادته، بعد عرض المسرحية ضمن فعاليات الدورة الحالية من المهرجان القومي للمسرح. 

وقال محمد مصطفي: الحمد لله والشكر لله  ولاقوة إلا بالله اليوم كان عرض مسرحية ( سما ) عرض استثنائي كان يوم كله فن حقيقي وطاقة وجمهور واعي بالمسرح  شكراً المهرجان القومي للمسرح المصري. 

مسرحية سما ، من تأليف سونيا بوماد ، ومن إخراج أيمن مصطفي. 

المهرجان القومي للمسرح: 

جدير بالذكر أن الدورة الـ19 من المهرجان القومي للمسرح تضم 37 عرضًا مسرحيًا تم اختيارها من بين أكثر من 300 عرض تقدمت للمشاركة، حيث تم عملية الاختيار  وفق اللوائح المنظمة للمهرجان من خلال لجان مشاهدة متخصصة، دون أي تدخل من رئيس المهرجان، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين من المؤسسات الرسمية والجامعات والقطاع الخاص والمسرح المستقل.

سما العرض المسرحي سما المهرجان القومي للمسرح القومي للمسرح

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