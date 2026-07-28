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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إضافة تاريخية.. الخطيب يكشف تفاصيل جديدة عن استاد الأهلي

الاهلي
الاهلي
علا محمد

أكد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى أن مشروع استاد الأهلى سيمثل إضافة تاريخية للقلعة الحمراء بعد حلم طال انتظاره لجماهير النادى.

وقال الخطيب فى تصريحات خلال مؤتمر شراكة الأهلى وفودافون: الاستاد إضافة كبيرة للأهلى، وسيكون تحقيق حلم النادى وجماهيره.

وأكد الخطيب أنه ناقش مع محمد كامل، رئيس شركة القلعة الحمراء، بعض التفاصيل الخاصة بتصميم الاستاد.

وأضاف رئيس الأهلى فى تصريحاته: “كنت بتكلم مع محمد كامل عن الاستاد، ولاحظت إن السلالم خرسانية، فطلبت منه تكون متحركة لتسهيل حركة الجماهير داخل الاستاد.”

وتابع الخطيب : إجراء تعديلات على التصميم سيستغرق وقتًا إضافيًا،مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى أفضل نموذج يخدم جماهير الأهلى.

وأضاف: مجلس إدارة الأهلى لديه ثقة كبيرة فى شركة القلعة الحمراء ورئيسها محمد كامل، ونتطلع لخروج المشروع بأفضل صورة ممكنة.

محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الأهلى للقلعة الحمراء شركة القلعة الحمراء رئيس الأهلى

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