مدرب دينامو زغرب يعلن رحيل صفقة الأهلى..تفاصيل

كشف ماريو كوفاتشيفيتش، المدير الفنى لفريق دينامو زغرب، عن رحيل لاعبه منصف بقرار حيث يقترب من الانضمام بشكل رسمى إلى صفوف الأهلى.

وقال ماريو كوفاتشيفيتش، فى تصريحات نقلتها شبكة «tportal» العالمية: «نحن متحمسون لمباراة الغد، سنبدأ بقوة أمام جماهيرنا، نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، غادر بقرار صباح اليوم».

وتابع فى تصريحاته: «لن نعتمد عليه منصف بقرار غدًا، باقى اللاعبين متاحون».

ونجح الأهلى فى التوصل لاتفاق نهائى مع دينامو زغرب فى اليومين الماضيين للحصول على خدمات منصف بقرار مقابل 3 ملايين دولار، حيث يتبقى الإعلان الرسمى.