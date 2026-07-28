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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

احتفالية الشراكة التاريخية.. الخطيب يهدي قميص الأهلي إلى الرئيس التنفيذي لـ فودافون

النادي الأهلي
النادي الأهلي
يارا أمين

أهدى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، قميص الأهلي إلى محمد عبد الله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة فودافون، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي أقيمت مساء اليوم للتوقيع على عقد الاستثمار التاريخي بين الأهلي وشركة فودافون، الحاصلة على تسمية استاد الأهلي، والراعي الرئيسي لقميص الأهلي لمدة ٤ سنوات قادمة.

حضر الحفل مجلس إدارة الأهلي، والكابتن جوهر نبيل، وزير ‏الشباب والرياضة، وعدد من السادة الوزراء، وحضر أيضًا مجالس إدارات شركات ‏الأهلي لكرة القدم، والمنشآت الرياضية، والقلعة الحمراء، وممثلو شركة فودافون، ‏وكوكبة من الشخصيات الرياضية والعامة والإعلام.‏

ويمثل عقد الاستثمار التاريخي بين الأهلي و«فودافون» نقلة نوعية في الاستثمار الرياضي، وحدثًا فريدًا ‏يساهم في تعظيم العوائد الاسثمارية، لتحويل حلم جماهير الأهلي بامتلاك استاد عالمي إلى ‏واقع، ويعزز مكانة الأهلي كأحد أكبر الكيانات الرياضية في المنطقة، من خلال عقد شراكة ‏تاريخية مع واحدة من كبرى الشركات العالمية.‏

الكابتن محمود الخطيب محمود الخطيب الخطيب الأهلي النادي الأهلي

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