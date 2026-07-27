قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم
طقس الثلاثاء 28 يوليو 2026.. ارتفاع الحرارة وتحذيرات من الرطوبة
التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة
إسرائيل توافق على الإفراج عن 60 معتقلا فلسطينيا من عوفر وسدي تيمان إلى غزة
اعتماد نتيجة امتحانات شهادات البعوث الإسلامية لعام 2026.. الرابط الرسمي
إسعاد يونس تعلق على أزمة حق الأداء العلني
خلال تفقده أكبر مصنع غزل بالعالم.. نائب رئيس الوزراء: نطور "غزل المحلة" لبناء قاعدة صناعية حديثة
سعر الدولار اليوم .. تراجع جديد في البنوك بختام التعاملات
الأوقاف: 29 يوليو بدء الاختبارات الشفوية المؤهلة للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن
الرقابة المالية تنفي غلق عدد من فروع جهات التمويل غير المصرفي
اللواء حاتم حسن مديرا لأمن الجيزة في حركة الداخلية
تجديد الثقة فى اللواء محمود أبو عمرة مساعد لوزير الداخلية للأمن العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
أسماء عبد الحفيظ

تعد شركسية الحمام من الأكلات الفاخرة التي تشتهر بها المطابخ الشرقية، وتتميز بمذاقها الغني بفضل صوص الجوز والكريمة مع الحمام المحشي، وهي من الأطباق التي تقدم في المناسبات والعزائم.

مقادير شركسية الحمام

  • 4 حمامات منظفة.
  • كوب أرز مصري.
  • بصلة مفرومة ناعم.
  • 2 ملعقة كبيرة سمنة.
  • ملح وفلفل أسود.
  • رشة قرفة.
  • ورق لورا وحبهان لسلق الحمام.

مقادير الصوص الشركسي

  • كوب جوز عين جمل مطحون.
  • 3 أكواب من شوربة الحمام.
  • 2 ملعقة كبيرة دقيق.
  • 2 ملعقة كبيرة زبدة.
  • نصف كوب كريمة طهي (اختياري).
  • 3 فصوص ثوم مهروس.
  • ملح وفلفل أبيض.

طريقة تحضير شركسية الحمام

شركسية 

تحضير الحشو

  1. شوحي البصل في السمنة حتى يذبل.
  2. أضيفي الأرز وقلبيه لدقائق.
  3. تبلي بالملح والفلفل والقرفة، ثم ارفعيه من النار.
  4. احشي الحمام بخليط الأرز وأغلقيه جيدًا.

سلق الحمام

  1. ضعي الحمام في ماء مغلي مع البصل وورق اللورا والحبهان.
  2. اتركيه على نار هادئة حتى ينضج تمامًا.
  3. يمكن تحميره في الفرن أو السمن حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.

طريقة عمل الصوص الشركسي

الشركسية 
  1. ذوبي الزبدة في قدر على النار.
  2. أضيفي الدقيق وقلبيه حتى يختفي طعمه النيئ.
  3. اسكبي شوربة الحمام تدريجيًا مع التقليب المستمر.
  4. أضيفي الثوم والجوز المطحون والكريمة.
  5. تبلي بالملح والفلفل الأبيض واتركي الصوص حتى يصبح كثيفًا وناعمًا.

طريقة التقديم

رصي الحمام في طبق التقديم، ثم اسكبي فوقه الصوص الشركسي، وزينيه بالجوز المجروش وقدميه مع الأرز الأبيض أو الخبز المحمص حسب الرغبة.

نصائح لنجاح شركسية الحمام

  • استخدمي شوربة الحمام لتحضير الصوص لأنها تمنحه نكهة غنية.
  • اطحني الجوز ناعمًا للحصول على قوام كريمي.
  • لا تتركي الصوص يغلي فترة طويلة حتى لا ينفصل قوامه.
  • يمكن إضافة رشة جوزة الطيب أو الفلفل الأبيض لإضفاء نكهة مميزة.

تعتبر شركسية الحمام من الوصفات التي تجمع بين القيمة الغذائية والطعم المميز، وتناسب الولائم والمناسبات الخاصة، خاصة عند تقديمها مع الصوص الشركسي الغني بالجوز.

شركسية الحمام مقادير شركسية الحمام طريقة عمل الشركسية شركسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

ترامب

مسئولون باكستانيون: ترامب قد يأمر بشن هجوم بري على إيران

مكتب التنسيق

تنسيق الجامعات 2026؟.. احذر الوقوع في هذه الأخطاء خلال ترتيب الرغبات

الثانوية العامة

هل تظهر الخميس؟| موعد نتيجة الثانوية العامة 2026

بالصور

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد