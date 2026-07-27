طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

تعد شركسية الحمام من الأكلات الفاخرة التي تشتهر بها المطابخ الشرقية، وتتميز بمذاقها الغني بفضل صوص الجوز والكريمة مع الحمام المحشي، وهي من الأطباق التي تقدم في المناسبات والعزائم.

مقادير شركسية الحمام

4 حمامات منظفة.

كوب أرز مصري.

بصلة مفرومة ناعم.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

ملح وفلفل أسود.

رشة قرفة.

ورق لورا وحبهان لسلق الحمام.

مقادير الصوص الشركسي

كوب جوز عين جمل مطحون.

3 أكواب من شوربة الحمام.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب كريمة طهي (اختياري).

3 فصوص ثوم مهروس.

ملح وفلفل أبيض.

طريقة تحضير شركسية الحمام

شركسية

تحضير الحشو

شوحي البصل في السمنة حتى يذبل. أضيفي الأرز وقلبيه لدقائق. تبلي بالملح والفلفل والقرفة، ثم ارفعيه من النار. احشي الحمام بخليط الأرز وأغلقيه جيدًا.

سلق الحمام

ضعي الحمام في ماء مغلي مع البصل وورق اللورا والحبهان. اتركيه على نار هادئة حتى ينضج تمامًا. يمكن تحميره في الفرن أو السمن حتى يكتسب لونًا ذهبيًا.

طريقة عمل الصوص الشركسي

الشركسية

ذوبي الزبدة في قدر على النار. أضيفي الدقيق وقلبيه حتى يختفي طعمه النيئ. اسكبي شوربة الحمام تدريجيًا مع التقليب المستمر. أضيفي الثوم والجوز المطحون والكريمة. تبلي بالملح والفلفل الأبيض واتركي الصوص حتى يصبح كثيفًا وناعمًا.

طريقة التقديم

رصي الحمام في طبق التقديم، ثم اسكبي فوقه الصوص الشركسي، وزينيه بالجوز المجروش وقدميه مع الأرز الأبيض أو الخبز المحمص حسب الرغبة.

نصائح لنجاح شركسية الحمام

استخدمي شوربة الحمام لتحضير الصوص لأنها تمنحه نكهة غنية.

اطحني الجوز ناعمًا للحصول على قوام كريمي.

لا تتركي الصوص يغلي فترة طويلة حتى لا ينفصل قوامه.

يمكن إضافة رشة جوزة الطيب أو الفلفل الأبيض لإضفاء نكهة مميزة.

تعتبر شركسية الحمام من الوصفات التي تجمع بين القيمة الغذائية والطعم المميز، وتناسب الولائم والمناسبات الخاصة، خاصة عند تقديمها مع الصوص الشركسي الغني بالجوز.