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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أكاديمية الأزهر تختتم دورة "المهارات اللغوية والدعوية" لأعضاء التدريس بأوزبكستان

دورة تدريبية بعنوان «استراتيجيات دمج المهارات اللغوية والدعوية»
دورة تدريبية بعنوان «استراتيجيات دمج المهارات اللغوية والدعوية»
أحمد سعيد

اختتمت أكاديمية الأزهر العالمية فعاليات الدورة التدريبية «استراتيجيات دمج المهارات اللغوية والدعوية»، التي نُظِّمت لعدد من أعضاء هيئة التدريس بأكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية، واستمرت على مدار أسبوعين. 

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتعزيز التعاون العلمي والدعوي مع المؤسسات الإسلامية حول العالم، وبناء الكوادر العلمية القادرة على نشر المنهج الأزهري الوسطي، وترسيخ قيم الاعتدال والتعايش.

أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات دورة «استراتيجيات دمج المهارات اللغوية والدعوية» لأعضاء جمهورية أوزبكستان
 

وشهد حفل الختام الدكتور حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، كما حضره الأستاذ فضل الدين ثمر الدينوف، ممثل سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الدورة.

وفي كلمته، رحب فضيلة الدكتور حسن الصغير بالمشاركين، معربًا عن سعادته بما أظهروه من حرص على الاستفادة من البرنامج التدريبي، مؤكدًا أن هذه الدورة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الإمام الأكبر بالاهتمام ببناء القدرات العلمية والدعوية للدارسين والباحثين من مختلف دول العالم، وتعزيز جسور التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الإسلامية، بما يسهم في إعداد كوادر تمتلك أدوات التأصيل الشرعي، والكفاءة اللغوية، والمهارات الدعوية، بما يواكب متطلبات العصر، ويعكس رسالة الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال.

وأضاف أن أكاديمية الأزهر العالمية تحرص على تقديم برامج تدريبية متخصصة تجمع بين التأصيل العلمي والتطبيق العملي، بما يُسهم في تنمية قدرات المشاركين، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية، وتعزيز التواصل بين علماء الأزهر ونظرائهم في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وتضمن الحفل كلمات للمشاركين، حيث ألقى الدكتور أكبر أكما لجانوفيتش كلمة نيابة عن المتدربين، فيما ألقت الدكتورة زلفية نور محمد كلمة المتدربات، أعربا خلالهما عن بالغ شكرهما وتقديرهما للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ولأكاديمية الأزهر العالمية برئاسة الدكتور حسن الصغير، على ما حظوا به من رعاية علمية وتدريبية متميزة. 

وأشادوا بالمستوى العلمي للدورة، وما تضمنته من محاضرات وورش عمل وتطبيقات عملية أسهمت في تنمية مهاراتهم اللغوية والدعوية، وأمدتهم بخبرات علمية ومنهجية سيكون لها أثر ملموس في تطوير أدائهم الأكاديمي والدعوي.

كما شهد الحفل تكريم أصحاب أفضل المشروعات التطبيقية التي أُنجزت خلال الدورة، تقديرًا لتميزها وجودتها، قبل أن يختتم الحفل بتوزيع شهادات اجتياز الدورة على أعضاء هيئة التدريس المشاركين، وسط أجواء عكست عمق العلاقات العلمية والثقافية بين الأزهر الشريف وجمهورية أوزبكستان، والتأكيد على استمرار التعاون في تنفيذ البرامج التدريبية والعلمية المشتركة، بما يخدم رسالة العلم والدعوة، ويعزز قيم الوسطية والاعتدال.

أكاديمية الأزهر الأزهر أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات دورة «استراتيجيات دمج المهارات اللغوية والدعوية» دورة «استراتيجيات دمج المهارات اللغوية والدعوية» أكاديمية الأزهر العالمية

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