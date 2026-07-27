اعتذار ووعد ورسالة مؤثرة.. ماذا ينتظر مبابي بعد مونديال 2026؟

رغم تألقه اللافت وتتويجه بالحذاء الذهبي لم يتمكن كيليان مبابي من إخفاء خيبة الأمل التي سيطرت عليه بعد نهاية مشوار منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 عقب الخسارة أمام إسبانيا في نصف النهائي ثم السقوط أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

مبابي يعتذر للجماهير الفرنسية

وجّه قائد المنتخب الفرنسي رسالة مؤثرة عبر حساباته الرسمية اعتذر خلالها للجماهير عن عدم تحقيق حلم التتويج بالمونديال مؤكدا أن الفريق بذل كل ما في وسعه لكن النهاية لم تكن على قدر تطلعات الجميع.

وقال مبابي: "شكرا لكم عشنا شهرا مليئا بالمشاعر وتجاوزنا خلاله حدودنا كان شرفا كبيرا أن ندافع عن ألوان فرنسا وكنا نريد العودة بالكأس لكننا لم ننجح وهذا سيظل يؤلمنا لفترة طويلة. ربما كنتم تستحقون نهاية أفضل".

الحذاء الذهبي لا يعوض خسارة اللقب

ورغم فوزه بجائزة هداف كأس العالم 2026 برصيد 10 أهداف، إلى جانب انفراده بصدارة الهدافين التاريخيين لبطولات كأس العالم برصيد 22 هدفا أكد مبابي أن الإنجاز الفردي لم يكن كافيًا لتعويض خسارة اللقب.

وأضاف: "أنا فخور بالحذاء الذهبي، لكنه كان سيحمل قيمة أكبر بكثير لو جاء مصحوبا بكأس العالم لا يمكننا اختيار النهاية دائمًا، لكن يمكننا اختيار الطريقة التي نقاتل بها وقد قدمنا كل ما نملك".

إشادة بزملائه ورسالة تقدير لديشامب

وحرص نجم ريال مدريد على التأكيد أن إنجازه التهديفي جاء بفضل العمل الجماعي مشيرا إلى أن المنتخب بأكمله شريك في هذا النجاح.

وقال: "هذا الإنجاز يعود إلى جميع أفراد الفريق منذ طفولتي كنت أحلم بالمشاركة في كأس العالم، واليوم خضت ثلاث نسخ، وفزت بإحداها، وكان شرفا كبيرا أن أحمل شارة قيادة منتخب فرنسا".

كما وجه مبابي الشكر إلى الجماهير الفرنسية التي واصلت دعم المنتخب طوال البطولة سواء في الملاعب أو من خلف الشاشات، مثمنا وقوفها بجانب اللاعبين حتى في أصعب اللحظات.

ولم يغفل قائد "الديوك" توجيه التحية إلى المدير الفني ديدييه ديشامب، الذي أسدل الستار على مسيرته مع المنتخب بعد 14 عامًا، إلى جانب أفراد الجهازين الفني والإداري وجميع العاملين مع المنتخب، تقديرًا لما قدموه خلال السنوات الماضية.

رسالة أمل للمستقبل

واختتم مبابي رسالته برسالة تفاؤل، مؤكدا أن نهاية مشوار فرنسا في كأس العالم لا تعني نهاية المشروع، بل بداية مرحلة جديدة يسعى خلالها المنتخب للعودة إلى منصات التتويج.

وقال: "انتهت هذه البطولة، لكن قصتنا لم تنتهِ. تنتظرنا تحديات جديدة وليالٍ أخرى نجتمع فيها حول الشغف نفسه، وسنعود من جديد أكثر قوة وإصرارًا".

ويقضي مبابي حاليا إجازته الصيفية قبل العودة إلى ريال مدريد، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يسعى لقيادة الفريق لاستعادة لقب الدوري الإسباني والمنافسة على جميع البطولات.