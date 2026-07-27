قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا .. الداخلية تعلن عن حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026
الأرصاد : غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36
الحداد مديرا لأمن الإسكندرية
اللواء وليد الشبراوى مديرا لأمن القليوبية
الاتحاد الأوروبي يحذر من تجاوز حرائق الغابات قدراته المتاحة
مفاجأة في ملف التموين | حذف 2.9 مليون مواطن من منظومة الدعم خلال 6 سنوات
كاف يحدد موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
الخارجية الفرنسية : استدعاء سفيرنا في طهران عمل استفزازي
أبو العينين يهنئ فاروق حسني بجائزة النيل في الفنون
حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الآن .. رد عاجل من التعليم
طقس الثلاثاء 28 يوليو 2026.. ارتفاع الحرارة وتحذيرات من الرطوبة
التعليم: انتظروا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الـ48 ساعة القادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعتذار ووعد ورسالة مؤثرة.. ماذا ينتظر مبابي بعد مونديال 2026؟

كيليان مبابي
كيليان مبابي
منتصر الرفاعي

رغم تألقه اللافت وتتويجه بالحذاء الذهبي لم يتمكن كيليان مبابي من إخفاء خيبة الأمل التي سيطرت عليه بعد نهاية مشوار منتخب فرنسا في كأس العالم 2026 عقب الخسارة أمام إسبانيا في نصف النهائي ثم السقوط أمام إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث.

مبابي يعتذر للجماهير الفرنسية

وجّه قائد المنتخب الفرنسي رسالة مؤثرة عبر حساباته الرسمية اعتذر خلالها للجماهير عن عدم تحقيق حلم التتويج بالمونديال مؤكدا أن الفريق بذل كل ما في وسعه لكن النهاية لم تكن على قدر تطلعات الجميع.

وقال مبابي: "شكرا لكم عشنا شهرا مليئا بالمشاعر وتجاوزنا خلاله حدودنا كان شرفا كبيرا أن ندافع عن ألوان فرنسا وكنا نريد العودة بالكأس لكننا لم ننجح وهذا سيظل يؤلمنا لفترة طويلة. ربما كنتم تستحقون نهاية أفضل".

الحذاء الذهبي لا يعوض خسارة اللقب

ورغم فوزه بجائزة هداف كأس العالم 2026 برصيد 10 أهداف، إلى جانب انفراده بصدارة الهدافين التاريخيين لبطولات كأس العالم برصيد 22 هدفا أكد مبابي أن الإنجاز الفردي لم يكن كافيًا لتعويض خسارة اللقب.

وأضاف: "أنا فخور بالحذاء الذهبي، لكنه كان سيحمل قيمة أكبر بكثير لو جاء مصحوبا بكأس العالم لا يمكننا اختيار النهاية دائمًا، لكن يمكننا اختيار الطريقة التي نقاتل بها وقد قدمنا كل ما نملك".

إشادة بزملائه ورسالة تقدير لديشامب

وحرص نجم ريال مدريد على التأكيد أن إنجازه التهديفي جاء بفضل العمل الجماعي مشيرا إلى أن المنتخب بأكمله شريك في هذا النجاح.

وقال: "هذا الإنجاز يعود إلى جميع أفراد الفريق منذ طفولتي كنت أحلم بالمشاركة في كأس العالم، واليوم خضت ثلاث نسخ، وفزت بإحداها، وكان شرفا كبيرا أن أحمل شارة قيادة منتخب فرنسا".

كما وجه مبابي الشكر إلى الجماهير الفرنسية التي واصلت دعم المنتخب طوال البطولة سواء في الملاعب أو من خلف الشاشات، مثمنا وقوفها بجانب اللاعبين حتى في أصعب اللحظات.

ولم يغفل قائد "الديوك" توجيه التحية إلى المدير الفني ديدييه ديشامب، الذي أسدل الستار على مسيرته مع المنتخب بعد 14 عامًا، إلى جانب أفراد الجهازين الفني والإداري وجميع العاملين مع المنتخب، تقديرًا لما قدموه خلال السنوات الماضية.

رسالة أمل للمستقبل

واختتم مبابي رسالته برسالة تفاؤل، مؤكدا أن نهاية مشوار فرنسا في كأس العالم لا تعني نهاية المشروع، بل بداية مرحلة جديدة يسعى خلالها المنتخب للعودة إلى منصات التتويج.

وقال: "انتهت هذه البطولة، لكن قصتنا لم تنتهِ. تنتظرنا تحديات جديدة وليالٍ أخرى نجتمع فيها حول الشغف نفسه، وسنعود من جديد أكثر قوة وإصرارًا".

ويقضي مبابي حاليا إجازته الصيفية قبل العودة إلى ريال مدريد، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يسعى لقيادة الفريق لاستعادة لقب الدوري الإسباني والمنافسة على جميع البطولات.

كيليان مبابي منتخب فرنسا كأس العالم 2026 إسبانيا إنجلترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

وزارة الداخلية

خلال ساعات.. الداخلية تستعد لإعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026

الذهب

لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

أسعار الأسماك اليوم في الأسواق

انخفاضات قوية في أسعار الأسماك اليوم .. وتراجع البلطي والبوري والجمبري

جانب من الحدث

وزيرة الإسكان تتابع منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط ومدينة أسيوط الجديدة

مصر والصين تدفعان بمشروعات استراتيجية في قطاع البتروكيماويات وتوطين بعض المنتجات

مصر والصين تدفعان بمشروعات إستراتيجية في قطاع البتروكيماويات وتوطين بعض المنتجات

بالصور

طريقة عمل شركسية الحمام.. وصفة شهية بالصوص الأبيض والجوز

شركسية
شركسية
شركسية

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع
4 أفكار لغداء صحي متوازن ومشبع

سلاف فواخرجي تتألق في أحدث جلسة تصوير

سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي

طريقة عمل سلطة التين بالأفوكادو والمانجو

سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو
سلطة الصيف بـ التين بالأفوكادو والمانجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مين السبب !!

المزيد