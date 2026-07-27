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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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اعتماد نتيجة امتحانات شهادات البعوث الإسلامية لعام 2026.. الرابط الرسمي

الشيخ أيمن عبدالغني
الشيخ أيمن عبدالغني
أحمد سعيد

اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول لامتحانات شهادات البعوث الإسلامية (الإعدادية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي)  للعام الدراسي 2025/2026م، بحضور د. أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ حسين سبع عبدالرازق، رئيس كنترول شهادات البعوث.

الشيخ أيمن عبدالغني يعتمد نتيجة امتحانات شهادات البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2025/2026

وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات شهادات البعوث الإسلامية بمراحلها المختلفة 3656 طالبًا، منهم 1543 طالبًا بالشهادة الثانوية (القسم الأدبي)، و99 طالبًا بالشهادة الثانوية (القسم العلمي)، و2014 طالبًا بالشهادة الإعدادية، وبلغت نسبة النجاح 53.14% بالقسم الأدبي، و30.30% بالقسم العلمي، و41.86% بالشهادة الإعدادية.

وحصل الطالب عبدالله أشرف محمود (بنجلاديش) على المركز الأول في القسم الأدبي، بمجموع 653 درجة بنسبة 84.81%، وجاءت الطالبة عزيزة بشير إبراهيم محمد (الصومال) في المركز الثاني بمجموع 641 درجة بنسبة 83.25%، بينما حل الطالب محمد سهيل (بنجلاديش) في المركز الثالث بمجموع 640 درجة بنسبة 83.12%.

وحققت الطالبة سارة خلاق (هولندا) المركز الأول في القسم الأدبي بمجموع 708 درجات بنسبة 91.94%، وتلتها الطالبة سلوى محمد عبدالرحمن (الصومال) في المركز الثاني بمجموع 695 درجة بنسبة 90.26%، وجاءت الطالبة يسرا سعيد محمد (إريتريا) في المركز الثالث بمجموع 675 درجة بنسبة 87.66%.

وحصلت الطالبة نستيحه عبدالله علي (الصومال) على المركز الأول في الشهادة الإعدادية بمجموع 391 درجة بنسبة 88.86%، وجاء الطالب إسماعيل أحمد محمد (نيجيريا) في المركز الثاني بمجموع 386 درجة بنسبة 87.73%، بينما احتل الطالب عثمان محمد أحمد (جيبوتي) المركز الثالث بمجموع 383 درجة بنسبة 87.05%.

ونقل الشيخ أيمن عبدالغني تهنئة فضيلة الإمام الأكبر إلى الطلاب الناجحين، ولا سيما الأوائل الذين مثَّلوا نموذجًا مشرفًا لطلاب البعوث الإسلامية من مختلف دول العالم، مؤكدًا أن تفوقهم ثمرةٌ للاجتهاد والمثابرة، ويعكس الرسالة العلمية والوسطية التي يضطلع بها الأزهر الشريف في رعاية أبنائه الوافدين، معربا عن تمنياته لهم بمزيد من النجاح والتفوق، وأن يواصلوا مسيرتهم العلمية ليكونوا سفراء للأزهر الشريف في أوطانهم، حاملين رسالة الإسلام السمحة وقيم الاعتدال والسلام.

وحرصًا على التيسير على الطلاب، وجَّه الشيخ أيمن عبدالغني بنشر النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية؛ لتكون متاحة لجميع الطلاب، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

الشيخ أيمن عبدالغني القائم بعمل وكيل الأزهر وكيل الأزهر الأزهر نتيجة الدور الأول لامتحانات شهادات البعوث الإسلامية امتحانات شهادات البعوث الإسلامية شهادات البعوث الإسلامية

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