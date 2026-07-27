وزير الأوقاف ينعي وفاة نجل شقيقة شيخ الأزهر

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص العزاء وجميل المواساة إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور محمد الكامل، نجل شقيقة فضيلته الكريمة.

سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم فضيلة الإمام الأكبر، وآل الفقيد الكرام، جميل الصبر وحسن العزاء.

ومن جانبه تقدم الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بخالص التعازي وصادق المواساة، إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة الدكتور محمد الكامل، نجل شقيقته الكريمة، المشهود له بدماثة الخلق، وطيب السيرة، وكريم الشمائل، ونبل الطباع، سائلًا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

كما يتوجه فضيلة مفتي الجمهورية بخالص المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة وذويه ومحبيه، داعيًا الله عز وجل أن يربط على قلوبهم، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وفضله ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.