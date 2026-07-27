قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية بالعلمين
الرئيس السيسي يستعرض الموقف التنفيذي لمشروع أرشفة ورقمنة تراث الإذاعة والتلفزيون المصري
ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات على صدى البلد|سجل بياناتك هنا
موعد صرف معاشات أغسطس 2026 بعد تطبيق الزيادة الجديدة
خبير: الأرض دخلت مرحلة الخطر البيئي وحرائق الغابات تهدد مستقبل الكوكب
وفاة نجل شقيقة شيخ الأزهر عن عمر 60 عاما
بعد اعتراض مسيّرتين.. طائرة نتنياهو تقلع لواشنطن من قاعدة عسكرية في النقب
قرار غامض بتأجيل سفر نتنياهو إلى أمريكا للقاء ترامب.. تفاصيل
بن جفير يهاجم ترامب من جديد.. الرئيس الأمريكي رجل ساذج في التعامل مع ملف إيران
أمين عمر يقود طاقم تحكيم مباراة أهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال
لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة
وزير الخارجية السوداني يثمن مواقف القاهرة الداعمة لوحدة السودان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

شيخ الأزهر يقرر تكليف الدكتور محمود صديق للقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

أصدر الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتكليف أ.د. محمود صديق حسن، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، بالقيام بعمل رئيس جامعة الأزهر، وذلك بصفةٍ مؤقتة، لحين تعيين رئيسٍ للجامعة وفقًا للقانون.

وفي سياق آخر، أجرى الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس، اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل بالقسمين العلمي والأدبي في الشهادة الثانوية الأزهرية، والحاصلين على المركز الأول لفئة ذوي البصائر، والدمج، والدمج البصري؛ لتهنئتهم بتفوقهم، والإشادة بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العلمية والعملية.

 الثروة الحقيقية لوطنهم وأمتهم

وأكد الإمام الأكبر أن أبناء الأزهر المتفوقين هم الثروة الحقيقية لوطنهم وأمتهم، وأن ما حققوه من تفوق هو ثمرة سنوات من الاجتهاد والانضباط والإخلاص في طلب العلم. 

الأزهر يعتز بأبنائه الطلاب 

واشار إلى أن الأزهر الشريف يعتز بأبنائه الذين يثبتون في كل عام أن التميز العلمي يقترن بالأخلاق والقيم، وأنهم خير سفراء لرسالته الوسطية في المستقبل.

الأزهر سيظل داعمًا لكل أبنائه المجتهدين

وشدد على أن الأزهر الشريف سيظل داعمًا لكل أبنائه المجتهدين، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان والعلم، وأن بناء العقول الواعية هو الضمانة الأساسية لمستقبل الأوطان ونهضتها، وأن الأمة تعقد آمالًا كبيرة على شبابها المتفوق القادر على الجمع بين التميز العلمي، والوعي الوطني، والقيم الأخلاقية.

التفوق ليس نهاية الطريق

وقال الإمام الأكبر، إن التفوق ليس نهاية الطريق، وإنما بداية لمسؤولية أكبر، داعيًا الطلاب الأوائل إلى مواصلة الاجتهاد والبحث والابتكار، وتسخير علمهم لخدمة دينهم ووطنهم والإنسانية، وأن يكونوا نماذج مضيئة تحتذي بها الأجيال القادمة في الجد والاجتهاد وحسن الخلق.

ووجَّه الإمام الأكبر، تحية تقدير ووفاء إلى أولياء الأمور والمعلمين، مؤكدًا أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا ما قدموه من رعاية وتضحية وصبر، وأن الأسرة الواعية والمعلم المخلص هما الركيزتان الأساسيتان في صناعة التفوق وبناء أجيال تحمل رسالة العلم والوسطية والعطاء.

من جانبهم، أعرب الطلاب الأوائل عن بالغ سعادتهم باتصالات فضيلة الإمام الأكبر، مؤكدين أن فرحتهم بالتفوق وحدها لم تكن هي الأجمل، بل تضاعفت باتصال فضيلته، قائلين: "لقد شعرنا أن سنوات الاجتهاد والتعب تُوِّجت بهذه الكلمات الأبوية الصادقة، وأن تهنئة فضيلته تمثل أعظم تكريم لمسيرتنا التعليمية، ووسامًا سنظل نعتز به طوال حياتنا".

شيخ الأزهر محمود صديق رئيس جامعة الأزهر رئيس جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

الثانوية العامة

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 الخميس المقبل.. مفاجأة للطلاب

نتيجة الثانوية العامة 2026

بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

امين عمر

صدمة وذهول ومليون رسالة وتعليق.. أمين عمر يكشف كواليس حواره مع حكم مباراة مصر والأرجنتين

عداد الكهرباء

لو عدى عشر سنين.. احذر غرامات يعرضك لها عداد الكهرباء

التموين

التموين تزف بشرى سارة للمحذوفين من الدعم

ترشيحاتنا

الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم تراجع النفط وانحسار التوترات بين واشنطن وطهران

راندة المنشاوي

الإسكان: سرعة تنفيذ المشروعات والتطوير بـ6 أكتوبر وتكثيف الحملات الرقابية

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

محمد فريد: مصر الأولى أفريقيا والثانية عربيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

بالصور

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها
بفستان مكشوف.. رانيا منصور تثير الجدل بإطلالتها

يوفر 6 آلاف فرصة.. وزير العمل ومحافظ الشرقية يفتتحان ملتقى تشغيل بجامعة الزقازيق

وزير العمل
وزير العمل
وزير العمل

بالأبيض الملفت.. روجينا رفقة زوجها في الساحل الشمالي

روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى
روجينا رفقة زوجها من الساحل الشمالى

بالفسفورى.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة من الساحل

ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل
ريم البارودى تثير الجدل بإطلالتها من الساحل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد