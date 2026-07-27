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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يتابع تعزيز الحضور الرقمي للإعلام المصري ومنصة ماسبيرو الجديدة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه عددًا من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تعزيز الحضور الرقمي للمحتوى الإعلامي الوطني، في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في مجال الإعلام تحت شعار “الرقمية أولًا” وفقاً لما نقلته إكسترا نيوز.

مستجدات منصة ماسبيرو

وتناول الاجتماع مستجدات منصة ماسبيرو، والتي تهدف إلى إتاحة المحتوى الإعلامي المصري بصورة حديثة عبر المنصات الرقمية، بما يواكب تغيرات أنماط المشاهدة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

كما تمت متابعة جهود حفظ تراث القراء والمبتهلين، وحماية البرامج التي بثتها إذاعة القرآن الكريم منذ تأسيسها عام 1964، باعتبارها جزءًا مهمًا من الذاكرة الثقافية والدينية للمجتمع المصري.

الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي شعار الرقمية أولًا

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