انطلاق المسيرة الفرنسيسكانية الثالثة والثلاثين بمشاركة المطران شامي

افتتح الأب فيليب فرج الله، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، فعاليات المسيرة الفرنسيسكانية الثالثة والثلاثين لعام 2026، التي تُقام بدير العذراء مريم للرهبان الفرنسيسكان، بالمقطم، تحت عنوان "العبور إلى الحياة"، وشعار "أنِر ظلمات قلبي"، حتى الثالث من أغسطس المقبل، ضمن احتفالات الرهبنة بمرور 800 عام على انتقال القديس فرنسيس الآسيزي إلى السماء.

واستُهلت فعاليات الافتتاح بكلمة للأب مخلّص مصري، تناول خلالها مفهوم المسيرة الروحية، مؤكدًا أنها رحلة تساعد الإنسان على الدخول إلى أعماق ذاته، والإصغاء إلى صوت الله، واكتشاف حضوره في مسيرة الحياة.

وقدّم المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، شهادة عن دعوته الكهنوتية، استعرض فيها مسيرته مع الله، موضحًا أن خدمته لذوي الاحتياجات الخاصة، كانت نقطة الانطلاق لاكتشاف دعوته، والاستجابة لنداء الحياة المكرسة.

وفي كلمته، أكد الأب فيليب فرج الله أن المسيرة الفرنسيسكانية تمثل فرصة حقيقية للشباب للنمو الروحي، وتمييز دعوة الله في حياتهم، من خلال أوقات الصلاة، والصمت، والتأمل، إلى جانب اللقاءات الأخوية التي تعزز روح الشركة، وبناء العلاقات الإنسانية.

ويشارك في المسيرة هذا العام نحو 130 شابًا وشابة من الشباب، والمكرسين، في برنامج روحي يمتد لعدة أيام، يجمع بين الصلاة، والتأمل، والعيش بروح القديس فرنسيس الآسيزي.