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عمار تهنئ رئيسا محكمة النقض والقضاء الأعلى بمناسبة توليهما منصبيهما الجديد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عمار تهنئ رئيسا محكمة النقض والقضاء الأعلى بمناسبة توليهما منصبيهما الجديد

رئيسة المجلس القومي للمرأة تهنئ رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بمناسبة توليه منصبه
رئيسة المجلس القومي للمرأة تهنئ رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بمناسبة توليه منصبه
أمل مجدى

زارت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، القاضي ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه منصبه.

وشارك في الزيارة المستشار عبد الناصر أبو العزم، رئيس هيئة قضايا الدولة، بحضور القاضي رفعت محمود طلبة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، و القاضي فراج عباس عبد الغفار، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى. 

كما ضم وفد المجلس الدكتورة ميادة عبد القادر، وكيلة كلية الحقوق جامعة الإسكندرية و عضوة المجلس، والمستشار هاني جورجي، مستشار اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة.

وخلال اللقاء، أعربت المستشارة أمل عمار عن خالص تهانيها للسيد رئيس محكمة النقض، متمنيةً له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته الوطنية، مؤكدةً أن القضاء يمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية الحقوق والحريات، وإعلاء مبادئ العدالة وسيادة القانون، ومشيدةً بالمكانة الرفيعة لمحكمة النقض ودورها في توحيد المبادئ القانونية وضمان حسن تطبيق القانون.

من جانبه، أعرب القاضي ربيع لبنة عن بالغ تقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الذي يضطلع به المجلس القومي للمرأة في حماية حقوق المرأة، وتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز، وتمكين المرأة من الوصول إلى العدالة، والإسهام في تطوير التشريعات ونشر الوعي القانوني، بما يدعم احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات، ويسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما ثمّن رئيس محكمة النقض الدور الوطني الذي تضطلع به هيئة قضايا الدولة في حماية المال العام، وترسيخ سيادة القانون، والدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها، من خلال تمثيلها أمام جهات القضاء وهيئات التحكيم، بما يعزز استقرار المراكز القانونية للدولة.

وأكد رئيس محكمة النقض، على أهمية استمرار التعاون والتكامل بين الجهات والهيئات القضائية ومؤسسات الدولة، بما يدعم منظومة العدالة، ويرسخ سيادة القانون، ويسهم في حماية الحقوق والمصالح العامة للدولة والمواطنين.

من جانبه، أعرب المستشار عبد الناصر أبو العزم عن خالص تهانيه لرئيس محكمة النقض، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد، ومؤكدًا جلال رسالة القضاء ودورها في صون الحقوق والحريات وترسيخ سيادة القانون، ومشيدًا بالدور الرائد الذي تضطلع به محكمة النقض في توحيد المبادئ القانونية وإرساء دعائم العدالة.

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