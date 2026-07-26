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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيسة المجلس القومي للمرأة لتقديم التهنئة

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيسة المجلس القومي للمرأة لتقديم التهنئة
رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيسة المجلس القومي للمرأة لتقديم التهنئة
أ ش أ

 استقبل المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، اليوم /الأحد/، المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وذلك بحضور المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة أمين عام المجلس، بمقر مجلس الدولة في قصر الأميرة فوقية.

وقدمت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة - التهنئة للمستشار محمود أبو الدهب؛ بمناسبة توليه رئاسة أحد أعرق الصروح القضائية في مصر والعالم العربي، متمنية لسيادته التوفيق والسداد في أداء رسالته السامية لخدمة العدالة والوطن.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة- خلال اللقاء- اعتزازها العميق وتقديرها البالغ لقضاء مجلس الدولة، باعتباره حصن الحقوق والحريات وملاذ المشروعية، مشيرة إلى حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز التعاون المشترك مع مجلس الدولة في جميع المجالات، وتبادل الرؤى والخبرات.


من جانبه.. أعرب المستشار محمود أبو الدهب عن تقديره العميق للمستشارة أمل عمار والمجلس القومي للمرأة، مؤكدًا أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة المصرية والدفاع عن مكتسباتها، وتعزيز وجودها ومشاركتها الفعالة في جميع المجالات المجتمعية والسياسية والاقتصادية والثقافية.

وتطرق إلى تجربة عمل المرأة في قضاء مجلس الدولة، مؤكدًا أن قاضيات مجلس الدولة يمثلن إضافة كبيرة، وقيمة قانونية رفيعة في مجال العمل القضائي بصفة عامة، وفي مجلس الدولة بصفة خاصة، مشيرًا إلى أنهن يسهمن بكفاءة واقتدار، جنبًا إلى جنب مع قضاة المجلس، في إرساء دعائم الحق، وتحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، مما يثبت نجاح التجربة وجدارتهن باعتلاء منصة القضاء.

وأكد المستشار محمود أبو الدهب، مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الدولة والمجلس القومي للمرأة، في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة بما يعود بالمنفعة على الأسرة والمجتمع المصري بأسره.

المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة أمين عام المجلس مجلس الدولة في قصر الأميرة فوقية

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