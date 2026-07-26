تطورات مفاجئة بشأن مستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع برشلونة لا يزال معلقًا، ويتوقف على تحركات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالصفقات المنتظرة في مركز قلب الهجوم.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة لم تحسم القرار النهائي بشأن اللاعب حتى الآن، مشيرة إلى أن خيار خروجه على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية يظل مطروحًا بقوة؛ من أجل منحه فرصة المشاركة بشكل أكبر واكتساب الخبرة قبل العودة إلى الفريق.

وفي الوقت نفسه، يحظى حمزة عبد الكريم بفرصة مهمة لإقناع الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني هانز فليك، الذي يعتزم الاعتماد على عدد من اللاعبين الشباب خلال المعسكر التحضيري للفريق المقرر إقامته في إنجلترا خلال الفترة من 27 يوليو إلى 3 أغسطس.

ويأتي ذلك في ظل غياب عدد من لاعبي الفريق الأول، الذين حصلوا على راحة عقب انتهاء منافسات كأس العالم 2026، وهو ما يمنح المواهب الشابة، وعلى رأسها حمزة عبد الكريم، فرصة ذهبية لإثبات قدراتهم وحجز مكان في خطط برشلونة للموسم الجديد.