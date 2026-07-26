فى أسوان.. تحرير 140 محضراً تموينياً خلال حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق والمخابز وضمان جودة الخبز المدعم

فى ضوء تنفيذ مستهدفات رؤية أسوان 2040، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وضمان توافر السلع الأساسية بجودة مناسبة، وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، تواصل مديرية التموين بأسوان جهودها المكثفة لتشديد الرقابة على المخابز البلدية، والأنشطة التموينية، والأسواق، والمجمعات الإستهلاكية، بهدف ضبط جودة الخبز المنتج، ومتابعة حركة الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتصدى لمحاولات الغش والإحتكار ومنع خلق سوق سوداء للسلع الغذائية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة

وفى هذا الإطار، نفذت مديرية التموين، بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية، حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، إستهدفت المرور على المخابز البلدية، والأنشطة التموينية، والأسواق، والمجمعات الإستهلاكية، للتأكد من الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضبط المخالفات، والحفاظ على حقوق المواطنين، ومواجهة أى محاولات للتلاعب بالحصص التموينية أو إستغلال السلع المدعمة.

تحرير 140 محضراً تموينياً واتخاذ الإجراءات القانونية

وأسفرت الحملات عن تحرير 140 محضراً تموينياً متنوعاً، بواقع 6 محاضر فى مجال الأسواق، و134 محضراً فى مجال المخابز البلدية، وذلك فى إطار الرقابة اليومية على الأنشطة التموينية، وضبط المخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يسهم فى تحقيق الإنضباط داخل الأسواق، وضمان جودة الخبز المدعم، والحفاظ على حقوق المواطنين.

إستمرار الحملات والتنسيق لضبط الأسواق

وأكد المهندس محمد أبو الحسن مدير مديرية التموين بأسوان، إستمرار الحملات الرقابية اليومية على مختلف الأنشطة التموينية، والأسواق، والمخابز، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان جودة السلع والخبز المدعم، والتصدى لكافة صور الغش والتلاعب والإحتكار، بما يحقق إستقرار الأسواق، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويعزز من كفاءة المنظومة التموينية بالمحافظة.

تواصل محافظة أسوان تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز الرقابة التموينية ورفع كفاءة منظومة الأسواق والمخابز، من خلال تكثيف الحملات الميدانية، وضبط المخالفات، وتطبيق القانون بكل حزم، بما يضمن توفير سلع آمنة وخبز مطابق للمواصفات، والحفاظ على حقوق المواطنين، ودعم إستقرار الأسواق.