أسوان: ضبط هواتف محمولة داخل لجان امتحانات الإعدادية الدور الثاني

قام الدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بجولة ميدانية داخل لجنة عبدالله حسين الإعدادية، التابعة لإدارة أسوان التعليمية، لمتابعة امتحانات "الدور الثاني" للشهادة الإعدادية، فى يومها الثاني، للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

وخلال الجولة، اطمأن وكيل الوزارة على انتظام سير العملية الامتحانية داخل معظم اللجان، وتأكد من وضوح طباعة ورقة الأسئلة، فضلًا عن مطابقة الأسئلة للمناهج الدراسية المقررة.

وأثناء المتابعة، ضبط وكيل الوزارة عدد من الهواتف المحمولة بحوزة بعض الطلاب، وعلى الفور أحال سيادته الواقعة للتحقيق، كما قرر إحالة ملاحظين اثنين للشئون القانونية، لعدم التزامهما بالضوابط والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

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وشدد وكيل الوزارة على جميع القائمين بأعمال الامتحانات، بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب، مؤكدًا حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات قد تؤثر على انضباط العملية الامتحانية.

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا امتحانهم اليوم في مادتي "الجبر والإحصاء - التربية الدينية".

وبعودته إلى ديوان المديرية، توجه وكيل الوزارة، إلى غرفة العمليات المركزية، وتواصل سيادته مباشرة مع السادة مديري الإدارات التعليمية "رؤساء غرف العمليات الفرعية" للاطمئنان على سير اللجان، بجميع الإدارات، مشدداً على ضرورة توفير الهدوء داخل اللجان، مع التصدي لمحاولات الغش بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها.