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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيروز والشحرورة ووديع الصافي.. رواد الفن اللبناني بكليب انتوا المجد

إنتو المجد
إنتو المجد
محمد نبيل

أطلق المطرب اللبناني تميم كليب "انتوا المجد"، وهو الكليب الذي يحتفى فيه المنتج فهد الزاهد بعمالقة الفن اللبناني ورواده، حيث يوجه تحية تقدير إلى عمالقة الغناء والتمثيل الذين تركوا بصماتهم في تاريخ الفن اللبناني والعربي.

كلمات الأغنية تحتفي بتاريخ النجوم اللبنانيين وإنجازاتهم، في رسالة وفاء إلى أسماء صنعت مجد لبنان الفني وأسهمت في بناء ذاكرة لا تزال أعمالها راسخة لدى الجمهور حتى اليوم. من بينهم فيروز وصباح ووديع الصافي وغيرهم من نجوم الطرب والتمثيل.


 تسلط الأغنية الضوء على الأثر الذي تركه الرواد في نقل الفن اللبناني إلى مختلف أنحاء العالم العربي، وحرص المنتج فهد الزاهد على تقديم العمل باعتباره مسؤولية ثقافية تتجاوز صناعة الأغنية وتحقيق الانتشار، لتصل إلى حماية الذاكرة الفنية العربية وتكريم أصحابها.  


كليب "انتوا المجد" على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج فادي حداد، الذي قدّم معالجة بصرية منسجمة مع مضمون الأغنية ورسالتها التكريمية.
 

وتدور أحداث الكليب داخل متحف يحتضن صوراً ومواد أرشيفية لعمالقة الفن اللبناني، فيما يتجوّل تميم بين محطاته المختلفة في رحلة فنية تستعيد أسماءً صنعت تاريخ الأغنية والتمثيل في لبنان.
 

أغنية “انتوا المجد” من كلمات آية ناصر، وألحان إيهاب طلبة، وتوزيع عمر حايك، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز، فيما حمل الفيديو كليب توقيع المخرج فادي حداد.

أغنية إنتو المجد كليب إنتو المجد صباح

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