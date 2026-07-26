مدرب نيوكاسل يؤكد رغبته في استمرار هذا اللاعب مع الفريق

أكد إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، أنه يرغب في بقاء برونو جيماريش مع الفريق، بعدما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى أرسنال، بطل الدوري الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال إيدي هاو: “لقد أجريت معه بعض المحادثات الجيدة حقا قبل كأس العالم، وأثناء كأس العالم، وبعد كأس العالم، ما نتحدث عنه يجب أن يبقى سرا، لكنه لاعب عظيم، وشخص عظيم.”

وأضاف: “لا أعرف ما سيحدث لمستقبل برونو، هذا أمر يخص الآخرين ليتكهنوا به إنها محادثات لستُ طرفاً فيها.”

وأتم: “برونو هو قائد فريقنا لكرة القدم، لقد كان لاعبا وشخصا لا يُصدق طوال الفترة التي عملنا فيها معا، أتحدث نيابة عن جميع من في نادي كرة القدم، نحن نحبه بشدة، وبالطبع، سيرغب الجميع في بقائه.”

لقد خسر نيوكاسل بالفعل لاعبين رئيسيين في فترة الانتقالات هذه، بعدما انضم الجناح أنتوني جوردون إلى برشلونة وانتقل لاعب الوسط ساندرو تونالي إلى توتنهام هوتسبير.

انطلاقة نيوكاسل

ويبدأ فريق نيوكاسل، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام ليفربول في 23 أغسطس.