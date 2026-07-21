نيوكاسل وأستون فيلا يتنافسان على ضم عز الدين أوناحي

كشفت تقارير صحفية عن دخول ناديي نيوكاسل يونايتد و أستون فيلا في سباق التعاقد مع اللاعب المغربي عز الدين أوناحي خلال فترة الانتقالات القادمة.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"تقارير | نيوكاسل يونايتد وأستون فيلا يُبديان اهتمامهما بالتعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي خلال فترة الانتقالات ".



تواصل العروض الأوروبية ملاحقة الدولي المغربي عز الدين أوناحي، لاعب وسط جيرونا الإسباني، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2026، والتي أعادت اسمه إلى واجهة سوق الانتقالات الصيفية.



ويعد أوناحي من أبرز لاعبي خط الوسط الذين فرضوا أنفسهم على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة، بعدما واصل تألقه مع "أسود الأطلس" في المونديال، ليسهم في بلوغ المنتخب المغربي الدور ربع النهائي قبل الخروج أمام فرنسا.

نادي أياكس الهولندي دخل في مفاوضات

وبحسب ما أكده الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فإن نادي أياكس الهولندي دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.