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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أياكس يتحرك لضم عز الدين أوناحي بعد تألقه مع المغرب في كأس العالم

عز الدين أوناحي
عز الدين أوناحي
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تواصل العروض الأوروبية ملاحقة الدولي المغربي عز الدين أوناحي، لاعب وسط جيرونا الإسباني، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2026، والتي أعادت اسمه إلى واجهة سوق الانتقالات الصيفية.

ويعد أوناحي من أبرز لاعبي خط الوسط الذين فرضوا أنفسهم على الساحة الدولية خلال السنوات الأخيرة، بعدما واصل تألقه مع "أسود الأطلس" في المونديال، ليسهم في بلوغ المنتخب المغربي الدور ربع النهائي قبل الخروج أمام فرنسا.

نادي أياكس الهولندي دخل في مفاوضات

وبحسب ما أكده الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، فإن نادي أياكس الهولندي دخل في مفاوضات جادة للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح رومانو أن المفاوضات مستمرة بين جميع الأطراف، سواء اللاعب أو ناديي أياكس وجيرونا، في ظل رغبة النادي الهولندي في حسم الصفقة خلال الميركاتو الجاري.

شرط جزائي 25 مليون يورو

وأشار إلى أن عقد أوناحي مع جيرونا يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 25 مليون يورو، إلا أن أياكس يسعى للتوصل إلى اتفاق يسمح بتخفيض قيمة الصفقة، بدلًا من سداد قيمة الشرط الجزائي كاملة.

تحقيق أكبر عائد مالي

وأضاف أن المدير الفني لجيرونا، ميشيل، يفضل الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق، وفي حال رحيله يسعى النادي الإسباني لتحقيق أكبر عائد مالي ممكن من الصفقة.

وكان اسم أوناحي قد ارتبط خلال الأشهر الماضية بالانتقال إلى دوري روشن السعودي، في ظل اهتمام عدد من الأندية السعودية بالحصول على خدماته، مستفيدة من تألقه مع منتخب المغرب وإمكاناته الكبيرة في وسط الملعب.

ورغم الاهتمام السعودي، تبدو الوجهة الأوروبية الأقرب حتى الآن، مع دخول أياكس بقوة في سباق التعاقد مع النجم المغربي، وسعيه لإنهاء الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.

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