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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيوب أمايموني يوجه رسالة مؤثرة بعد وداع المغرب للمونديال: سنتعلم ونعود أقوى

أيوب أمايموني
أيوب أمايموني
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

وجّه أيوب أمايموني، لاعب منتخب المغرب، رسالة مؤثرة إلى الجماهير المغربية عقب نهاية مشوار "أسود الأطلس" في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا فخره بتمثيل بلاده، ومشددًا على أن الإقصاء لن يوقف طموحات المنتخب في المستقبل.

وودع المنتخب المغربي منافسات المونديال من الدور ربع النهائي، بعدما خسر أمام منتخب فرنسا بهدفين دون رد، في المباراة التي سجل خلالها كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي هدفي "الديوك".

رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"

ونشر أمايموني، البالغ من العمر 21 عامًا، رسالة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قال فيها: "انتهى مشوارنا في كأس العالم عند هذه المحطة. بالطبع نشعر بخيبة أمل، لكنني فخور للغاية بأنني كنت جزءًا من هذا المنتخب، وممتن لارتداء قميص وطني".

وحرص لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني على توجيه الشكر للجماهير المغربية التي ساندت المنتخب طوال مشواره في البطولة، مضيفًا: "شكرًا لكل من ساندنا، سواء من المدرجات أو من خلف الشاشات".

رسالة تحمل الأمل للمستقبل

واختتم رسالته برسالة تحمل الأمل للمستقبل، قائلًا: "ليست هذه النهاية التي كنا نطمح إليها، لكننا سنتعلم، وسنتطور، وسنواصل العمل.. دائمًا المغرب".

ورغم الخروج من الدور ربع النهائي، واصل المنتخب المغربي تأكيد حضوره بين كبار المنتخبات العالمية، بعدما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور ربع النهائي في كأس العالم مرتين، عقب إنجازه التاريخي في مونديال قطر 2022، ليؤكد استمرار تطور الكرة المغربية على الساحة الدولية.

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