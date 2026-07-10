احتفالات عارمة في فرنسا بتأهل “الديوك” لنصف نهائي كأس العالم.. وماكرون يشيد بالروح الرياضية ويُثني على المغرب

شهدت عدة مدن فرنسية، مساء الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح الجمعة، موجة عارمة من الاحتفالات عقب تأهل المنتخب الفرنسي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026، إثر فوزه الثمين على نظيره المغربي بنتيجة (2-0)، في المباراة التي أُقيمت مساء الخميس على ملعب بوسطن.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأداء منتخب بلاده وبالروح الرياضية التي سادت اللقاء، وقال عبر منصة “إكس”: “فخر لمنتخبنا الأزرق، وتحية كبيرة للمغرب، المنافس القوي والمبهر هذا المساء كما كان قبل أربع سنوات. فرنسا في نصف النهائي بروح حماسية وأخوّة!”.

وتوافد آلاف المشجعين على جادة الشانزليزيه الشهيرة في باريس، حاملين الأعلام الفرنسية ومرددين الأغاني الوطنية، فيما أُطلقت الألعاب النارية حتى الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وهتفت الجماهير باسم النجم كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي، معتبرةً أنه كان صاحب الدور الأبرز في إسعادهم وقيادة الفريق إلى بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الثالثة على التوالي، مجددًا بذلك آمالهم في المنافسة على اللقب العالمي.

وجاء الفوز بفضل أداء مميز قاده مبابي، الذي افتتح التسجيل بهدف قلب موازين اللقاء، قبل أن يعزز عثمان ديمبيلي التقدم بهدف ثانٍ، ليؤكد تأهل “الديوك” ويشعل أجواء الاحتفالات في مختلف أنحاء فرنسا.

وجرت الاحتفالات وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت السلطات الفرنسية نحو 20 ألف عنصر أمني في مختلف أنحاء البلاد، بينهم نحو 8 آلاف عنصر في العاصمة باريس وحدها، لضمان سلامة المحتفلين والحفاظ على النظام العام.

وفي لفتة تعكس أجواء التفاعل في شوارع العاصمة، شاركت بعض عناصر قوات الأمن، بما في ذلك وحدات مكافحة الشغب (CRS)، الجماهير مظاهر الفرحة، عبر إطلاق صفارات الإنذار تفاعلاً مع هتافات المشجعين.