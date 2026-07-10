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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 21 الآن في الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي
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يستمر ثبات سعر أشهر  أعيرة الذهب في مصر، مع أول تعاملات صباحية له اليوم الجمعة 10-7-2026 بعد قرار البنك المركزي بثبيت سعر الفائدة على كافة المعاملات المصرفية في اجتماع لجنة السياسيات النقدية.

آخر تحديث لسعر عيار 21

وسجل آخر تحديث لسعر لأشهر أعيرة الذهب وهو من  عيار 21 الأكثر تداولا 5865 جنيها للشراء و 5810 جنيها للبيع.

الذهب والفائدة

وتنفست الأسواق أمس الخميس الصعداء بعد اعلان البنك المركزي المصري الإبقاء على الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي منذ مارس الماضي.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب 

سجل سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 5865 جنيها.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكثر انتشارا 6702 جنيها للشراء و 6640 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6144 جنيها للشراء و 6086 جنيها للبيع.

سعر الذهب في الكويت

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5865 جنيها للشراء و 5810 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5027 جنيها للشراء و 4980 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 46.92 ألف جنيه للشراء و 46.48 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4124 دولار للشراء و 4123 دولار للبيع.

سعر الذهب الان مصر

توقعات الاقتصاد العالمي للذهب

خفض بنك أوف أمريكا توقعاته لمتوسط سعر الذهب خلال عام 2026 بنسبة 14% إلى 4360 دولاراً للأوقية، مرجعاً ذلك إلى توقعاته باستمرار تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سياسة نقدية متشددة، في حين أكد البنك أنه لا يزال يرى إمكانية صعود المعدن النفيس إلى مستوى 5000 دولار للأوقية بعد انتهاء دورة التشديد النقدي.

وجاءت هذه الخطوة في وقت واصلت فيه المؤسسات المالية الكبرى الإبقاء على نظرتها الإيجابية لأسعار الذهب على المدى الطويل، رغم الضغوط التي تعرضت لها الأسعار مؤخراً بفعل تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة، والمخاوف المرتبطة بالتضخم، إلى جانب قوة الدولار وارتفاع أسعار النفط، وهي عوامل دفعت بعض البنوك إلى مراجعة توقعاتها السعرية قصيرة الأجل.

سعر الذهب في مصر

وأشار بنك “جي بي مورجان” إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعاته لأسعار الذهب تميل إلى الجانب الهبوطي، في ظل احتمال إقدام الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع، إلا أنه حافظ على نظرته الإيجابية للأسعار على المدى الطويل حتى عام 2027.

وعلى صعيد التداولات، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 1% ليتداول بالقرب من مستوى 4060 دولاراً للأوقية.

وفي أحدث توقعات المؤسسات المالية لأسعار الذهب خلال عام 2026، توقع بنك أوف أمريكا متوسطاً عند 4360 دولاراً للأوقية مع إمكانية بلوغ 5000 دولار بعد انتهاء التشديد النقدي، بينما توقع “جي بي مورجان” متوسطاً عند 4545 دولاراً، واستهدف “جولدمان ساكس” مستوى 4900 دولار بنهاية عام 2026.

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