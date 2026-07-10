لافروف: يجب حل النزاع حول إيران باتفاق يعكس مصالح جميع الأطراف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه يجب حل النزاع حول إيران من خلال اتفاقيات تعكس مصالح جميع الأطراف.

وقال لافروف - في تصريح صحفي في ختام زيارته لموزمبيق، أورده موقع "روسيا اليوم"- : "لدينا موقف مشترك فيما يتعلق بالأحداث المحيطة بإيران، وفي مضيق هرمز، وعلى نطاق أوسع، في منطقة الخليج. نحن ننطلق من أنه لا بد من حل هذا النزاع. ولا يمكن حله إلا من خلال اتفاق يعكس مصالح جميع الأطراف - ليس فقط إيران وجيرانها والولايات المتحدة، بل جميع الدول التي تعاني، بشكل أو بآخر، من التأثير السلبي للوضع الراهن على الاقتصاد العالمي".

وبدأت الجولة الإفريقية الأخيرة لوزير الخارجية الروسي في 6 يوليو الجاري، وشملت محطات استراتيجية رئيسية في القارة السمراء: هي إثيوبيا والنيجر وموزمبيق.

وتهدف جولة لافروف هذه، للتحضير للقمة الروسية – الإفريقية الثالثة المقرر عقدها في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر 2026. وكذلك تقديم الدعم لما وصفه لافروف بـ "الصحوة الثانية" لإفريقيا، لمساعدة دول القارة في إدارة مواردها الطبيعية وتصنيعها محليا بدلا من تصديرها كمواد خام. وكذلك تعزيز التعاون بين روسيا ودول المنطقة في مجال الطاقة بما في ذلك النووية وتأكيد استمرار الدعم العسكري الروسي لدول تحالف الساحل لمكافحة الإرهاب وبناء سيادتها الأمنية.