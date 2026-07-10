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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر يكشف عن عروض احتراف لإمام عاشور من أوروبا والخليج

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف المهندس فرج عامر، عن عروض احترافية للاعب الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، بعد تألقه في بطولة كأس العالم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على فيسبوك: "إمام عاشور اكتر لاعب مصري لدية عروض احتراف؛ امام عاشور عنده عروض من الدوري الانجليزي وعنده عرض من الدوري الاسباني ، وعروض من الخليج وغالبا سوف يحترف في الخليج بما لا يقل عن ٨ مليون دولار".

وكشفت مصادر مطلعة أن لاعب الأهلي إمام عاشور أصبح محل اهتمام عدد من الأندية، بعدما قدم مستويات مميزة خلال مشاركته الأخيرة في بطولة كأس العالم، وهو ما لفت أنظار العديد من الفرق الساعية للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبحسب المصادر، يستعد الأهلي لعقد جلسة مع إمام عاشور فور عودة بعثة الفريق، من أجل مناقشة ملف تجديد عقده وتحسين المقابل المالي بما يتناسب مع مكانته داخل الفريق.

ويتضمن العرض الجديد حصول اللاعب على خمسة وثلاثين مليون جنيه سنويًا، إلى جانب مكافآت إضافية مرتبطة بالأداء والبطولات، فضلًا عن خمسة عشر مليون جنيه من عقود إعلانية، ليصل إجمالي دخله السنوي إلى خمسين مليون جنيه.

وأكدت المصادر أن إدارة الأهلي تعتبر هذا العرض هو الحد الأقصى الذي يمكن تقديمه، ولن يتم رفع القيمة المالية إلى رقم أكبر مهما كانت الظروف.

إمام عاشور فرج عامر كأس العالم

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