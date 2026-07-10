توفيق عكاشة: مصر والمغرب سينافسون على لقب البطولة فى كأس العالم القادم

وجه الإعلامي توفيق عكاشة رسالة لمنتخب المغرب بعد توديع بطولة كأس العالم، عقب الهزيمة أمام المغرب.

وكتب توفيق عكاشة عبر حسابه على إكس: “فريق المغرب العملاق كنتم عمالقه على مدار البطوله وكنتم رجال امام الفريق الفرنسي وكلمة الفريق المصرى كان امام الارچنتين اقوى بكثير من الفريق المغربي امام فرنسا تحياتى وحبي لكم وانا شايف ان مصر والمغرب سوف ينافسون على لقب البطولة فى كأس العالم القادم وتذكرو كلماتي هذه”.

وحقق منتخب فرنسا فوزًا مستحقًا على نظيره المغربي بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن افتتاح منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، ليحسم المنتخب الفرنسي بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما أسدل الستار على مشوار منتخب المغرب في البطولة بعد أداء مشرف.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك، وتشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخبًا، خلال الفترة الممتدة من الحادي عشر من يونيو وحتى التاسع عشر من يوليو.