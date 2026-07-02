عشان ما أحرجش حد | قرار صادم لـ توفيق عكاشة بمنشور مثير

تحدث الإعلامي توفيق عكاشة عن قراره بتحديد أجر ظهوره في القنوات الفضائية.

وكتب عكاشة عبر حسابه على إكس: “‏انا بعتبر إن أفضل قرار اخذته فى حياتى من وجهة نظرى بالرغم من عدم اقتناعي به لانها رسالة لله ولكن نحن فى زمن يقدر السعر الباهظ دون المحتوى اما الذى ليس له سعر ومتبرع كما كنت فى الماضي يتحول الى ضعيف مهما كانت قوته لذلك حددت اجرى ما بين ٥ الاف دولار و١٠ الاف دولار والسبب الإعلام”.

وكان أعلن الإعلامي توفيق عكاشة عن المقابل المادي الذي يشترطه للظهور في البرامج التلفزيونية وإجراء الحوارات الإعلامية، موجّهًا رسالة إلى القنوات الفضائية العربية الراغبة في استضافته.

وكتب عكاشة عبر حسابه على منصة «إكس»: «رسالة إلى كل القنوات الفضائية العربية التي تتواصل معي أو التي ترغب في التواصل معي من أجل عمل حوارات معي، أنا لن أرفض حوارا، ولكن أحصل على أجر في الحلقة مهما كانت مدتها ساعة أو أقل وهو 5 آلاف دولار».

وأضاف: «أما إذا زادت مدة الحلقة على ساعة بدقيقة واحدة، فيكون الأجر 10 آلاف دولار هذه رسالتي لكم جميعاً لعدم الإحراج».